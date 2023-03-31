Barış Murat Yağcı'dan Görkem Ağgündüz'e çarpıcı açıklamalar!

Barış Murat Yağcı takvim.com.tr'de Görkem Ağgündüz'ün konuğu oldu. Beşiktaş'ın bu sezonki durumunu değerlendiren Yağcı, nasıl Beşiktaşlı olduğunu ve en unutamadığı anılarını da izleyenlerle paylaştı. Sevilen oyuncu ayrıca son dönemde gündemde olan Simge Sağın ve Icardi konusunda da çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, takvim.com.tr'nin konuğu oldu. Görkem Ağgündüz'ün sorularını yanıtlayan Yağcı, A Milli Takımı'mızın EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan'a 2-0 kaybettiği maçı yorumlayarak sözlerine başladı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili 'altın' yorumunu yaparken, milli takımın bir sistem çatısı altında gençleşmesi gerektiğini belirtti.

"ÜZERİNE GEREKSİZ GİDİLİYOR"

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu sezon futbola odaklanamadığını belirten başarılı oyuncu, başkan Ahmet Nur Çebi'nin üzerine ise gereksiz gidildiğini söyledi.

EN UNUTAMADIĞI MAÇ

Pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için "beraberlik kokuyor" yorumunu yaparken, en unutamadığı derbi maçının Kadıköy'de kazanılan 4-3'lük maç olduğunu ifade etti.

"EN İYİSİ PEPE"

Beşiktaş'a gelmiş en iyi futbolcu olarak 'Pepe' ismini söyleyen Barış Murat Yağcı, Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın'ı görmek istediğini de sözlerine ekledi.

FLAŞ SİMGE SAĞIN YORUMU!

Simge Sağın'ın 'Beşiktaş beni takip etmediği için ben de takipten çıktım' açıklaması ile ilgili konuşan Barış Murat Yağcı çarpıcı ifadeler kullandı.

NEDEN KİMSEYİ TAKİP ETMİYOR?

Yağcı, kendisinin Instagram hesabından kimseyi takip etmemesinin nedenini de yayınımızda açıkladı.