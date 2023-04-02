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    • Spor
    • 02.04.2023 22:00
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    • 02.04.2023 22:30
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    Fenerbahçe - Beşiktaş MAÇ İZLE! FB - BJK maçı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...

    Bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi bir çok soru araştırılmaya başlandı. Futbol severler internet arama motorlarında Fenerbahçe - Beşiktaş maçını kesintisiz, full, HD, şifresiz izleme yollarını sorguluyor. Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçının 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

    Fenerbahçe - Beşiktaş MAÇ İZLE

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 2 Nisan 2023 Pazar (bu akşam) saat 20:00'da oynanacak. Maça az bir süre kala 11'ler ve diğer detaylar araştırılır oldu. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Ülker Stadı'nda oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'ın yöneteceği müsabaka beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    Fenerbahçe : Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia

    Beşiktaş : Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

        FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

        Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemiyor.

        8 İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, derbide kart görmeleri durumunda VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

        BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

        Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlığı süren İngiliz futbolcu Dele Alli, Rosier ve Saiss maçta süre alamıyor.
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        Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
        Haberler Spor Fenerbahçe - Beşiktaş MAÇ İZLE! FB - BJK maçı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...
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