Fenerbahçe - Beşiktaş MAÇ İZLE! FB - BJK maçı izle, bedava kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 2 Nisan 2023 Pazar (bu akşam) saat 20:00'da oynanacak. Maça az bir süre kala 11'ler ve diğer detaylar araştırılır oldu. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Ülker Stadı'nda oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'ın yöneteceği müsabaka beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe : Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia
Beşiktaş : Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar