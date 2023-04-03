ÖZEL | Fenerbahçe'de kriz! "O gitmeden sözleşme uzatmam"

TARAFTARLAR SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Tribünlerde, son yıllarda artık alıştığımız tezahüratlar başladı. Stadın her bölümünden, "Yönetim istifa" tezahüratları şiddetli bir şekilde yükseldi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara top her geldiğinde protesto etti, İrfan Can'ın golünden sonra bile tepkiler dinmedi. 4-2'lik yenilgi sonrası hem yönetime hem de takıma olan tepki uzun süre devam etti. Ağlayan ve sinir krizleri geçiren taraftarlar oldu.