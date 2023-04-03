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    • Spor
    • 03.04.2023 14:20
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    • 03.04.2023 14:20
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    ÖZEL | Fenerbahçe'de kriz! "O gitmeden sözleşme uzatmam"

    Sezona büyük umutlarla başlayan ve şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 4-2 yenilerek büyük bir yıkım yaşadı. Bu sezon Kadıköy'de bir başka ezeli rakibi Galatasaray'dan da 3 gol yiyen Sarı-Lacivertliler'de taraftarlar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Fenerbahçe'de hedefte başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus var. Sarı lacivertlilerde bu doğrultuda şok gelişmeler de yaşanıyor. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    ÖZEL | Fenerbahçe’de kriz! O gitmeden sözleşme uzatmam

    Beşiktaş ile oynanan derbide öne geçen Fenerbahçe, Valencia'nın ayağından bir penaltıdan yararlanamadı. Kanarya 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında farkı 2'ye çıkartacaktı. O dakikadan sonra Fenerbahçe için işler hiç de iyi gitmedi. Beşiktaş üst üste bulduğu 4 golle Fenerbahçe'yi adeta sahadan sildi. Beşiktaş'ın gollerinden sonra Kadıköy'de istifa sesleri yükselmeye başladı.
    ÖZEL | Fenerbahçe’de kriz! O gitmeden sözleşme uzatmam

    TARAFTARLAR SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Tribünlerde, son yıllarda artık alıştığımız tezahüratlar başladı. Stadın her bölümünden, "Yönetim istifa" tezahüratları şiddetli bir şekilde yükseldi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara top her geldiğinde protesto etti, İrfan Can'ın golünden sonra bile tepkiler dinmedi. 4-2'lik yenilgi sonrası hem yönetime hem de takıma olan tepki uzun süre devam etti. Ağlayan ve sinir krizleri geçiren taraftarlar oldu.
    ÖZEL | Fenerbahçe’de kriz! O gitmeden sözleşme uzatmam

    DERBİ FAKİRİ JORGE JESUS

    Beşiktaş yenilgisiyle birlikte Fenerbahçe adına ilginç bir istatistik oluştu. Jorge Jesus, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 4 derbi maçını da kazanamadı. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 3 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
        ÖZEL | Fenerbahçe’de kriz! O gitmeden sözleşme uzatmam

        Sezonun ilk devresindeki maçlarda Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı, Trabzonspor'a ise deplasmanda 2-0 yenildi. Ülker Stadı'nda ise Galatasaray'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe 4 maçta kalesinde 9 gol gördü.
        ÖZEL | Fenerbahçe’de kriz! O gitmeden sözleşme uzatmam

        EFSANE SERİLER SONA ERDİ

        Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı Trabzonspor 23 yıl süren yenilmezlik serisini bitirmiş, aynı zamanda ezeli rakibi Galatasaray da 21 yıl süren seriye son vermişti.
        ÖZEL | Fenerbahçe’de kriz! O gitmeden sözleşme uzatmam

        Gençlerbirliği ve Göztepe'ye karşı 21 yıl, Beşiktaş'a 15 yıl ve Sivasspor'a Kadıköy'de 7 yıldır sürdürülen yenilmezlik serisi Koç döneminde bitti. Şenol Güneş de 35 yıl sonra Fenerbahçe Stadı'nda ilk galibiyetini aldı.
            ÖZEL | Fenerbahçe’de kriz! O gitmeden sözleşme uzatmam

            OYUNCULARA GÖRE ADALET YOK!

            Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un hem taktik anlayışı hem de oyuncu tercihleri çok konuşuluyor. Portekizli teknik adam ile ilgili bir başka önemli iddia ise oyuncuların ondan forma adaleti nedeniyle rahatsız oldukları.
            ÖZEL | Fenerbahçe’de kriz! O gitmeden sözleşme uzatmam

            Miguel Crespo, takımda yeteri kadar forma şansı bulamadığı için şikayetçi. Hatta bu yüzden Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmadığı ve "Jesus bu takımdan gitmeden yeni sözleşme yapmam" dediği öğrenildi.
            ÖZEL | Fenerbahçe’de kriz! O gitmeden sözleşme uzatmam

            Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli yıldızlarından olan Crespo ligde son iki haftayı kulübede geçirdi.
                ÖZEL | Fenerbahçe’de kriz! O gitmeden sözleşme uzatmam

                Yıldız oyuncunun, ligde bu sezon 90 dakika sahada kaldığı maç sayısı sadece 3.
                ÖZEL | Fenerbahçe’de kriz! O gitmeden sözleşme uzatmam

                CRESPO SON İKİ MAÇTIR YEDEK

                Yine Serdar Dursun, İsmail Yüksek ile Diego Rossi'nin de kendilerine yeteri kadar süre verilmediği ve formanın adaletli dağıtılmadığı konusunda çok şikayetçi olduğu belirtiliyor.
                ÖZEL | Fenerbahçe’de kriz! O gitmeden sözleşme uzatmam

                Bu 3 ismin de Miguel Crespo gibi Jorge Jesus'un tutumundan oldukça rahatsız olduğu gelen bilgiler arasında. Takım içinde Portekizli hoca ve futbolcular arasında yaşanan bu gerilimden Başkan Ali Koç'un da haberdar olduğu ifade edildi.

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                Haberler Spor ÖZEL | Fenerbahçe'de kriz! "O gitmeden sözleşme uzatmam"
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