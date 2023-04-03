ÖZEL | Fenerbahçe'de kriz! "O gitmeden sözleşme uzatmam"

Beşiktaş ile oynanan derbide öne geçen Fenerbahçe, Valencia'nın ayağından bir penaltıdan yararlanamadı. Kanarya 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında farkı 2'ye çıkartacaktı. O dakikadan sonra Fenerbahçe için işler hiç de iyi gitmedi. Beşiktaş üst üste bulduğu 4 golle Fenerbahçe'yi adeta sahadan sildi. Beşiktaş'ın gollerinden sonra Kadıköy'de istifa sesleri yükselmeye başladı.
TARAFTARLAR SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Tribünlerde, son yıllarda artık alıştığımız tezahüratlar başladı. Stadın her bölümünden, "Yönetim istifa" tezahüratları şiddetli bir şekilde yükseldi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara top her geldiğinde protesto etti, İrfan Can'ın golünden sonra bile tepkiler dinmedi. 4-2'lik yenilgi sonrası hem yönetime hem de takıma olan tepki uzun süre devam etti. Ağlayan ve sinir krizleri geçiren taraftarlar oldu.
DERBİ FAKİRİ JORGE JESUS
Beşiktaş yenilgisiyle birlikte Fenerbahçe adına ilginç bir istatistik oluştu. Jorge Jesus, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 4 derbi maçını da kazanamadı. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 3 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.