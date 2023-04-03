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    • Spor
    • 03.04.2023 15:16
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    • 03.04.2023 15:16
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    Galatasaray'da Okan Buruk - Icardi görüşmesi! İşte sinirinin nedeni

    Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, maçın son düdüğünün ardından kutlamalara katılmamış ve direkt soyunma odasına gitmişti. Okan Buruk konuyla alakalı Icardi ile özel görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’da Okan Buruk - Icardi görüşmesi! İşte sinirinin nedeni

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
    Galatasaray’da Okan Buruk - Icardi görüşmesi! İşte sinirinin nedeni

    Son dakikalarda maçın kilidini çözen sarı kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırdı.
    Galatasaray’da Okan Buruk - Icardi görüşmesi! İşte sinirinin nedeni

    Cimbom'da galibiyeti getiren golleri Midtsjö ve Zaniolo kaydetti.
        Galatasaray’da Okan Buruk - Icardi görüşmesi! İşte sinirinin nedeni

        Zirvede yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da Arjantinli yıldızın son haftalardaki performans düşüklüğü dikkatleri çekiyor.
        Galatasaray’da Okan Buruk - Icardi görüşmesi! İşte sinirinin nedeni

        Adana Demirspor maçında etkisiz kalan Icardi, 84. dakikada yerini Gomis'e bıraktı.
        Galatasaray’da Okan Buruk - Icardi görüşmesi! İşte sinirinin nedeni

        Oyundan alınan 30 yaşındaki forvet yedek kulübesi yerine direkt soyunma odasına gitti.
            Galatasaray’da Okan Buruk - Icardi görüşmesi! İşte sinirinin nedeni

            Icardi, maçtan sonra galibiyet kutlamasına da katılmadı ve hızlıca stadı terk etti.
            Galatasaray’da Okan Buruk - Icardi görüşmesi! İşte sinirinin nedeni

            Maç sonu Icardi ile ilgili soraya Okan Buruk konu ile ilgili soruya, "Formsuz olduğunu düşünmüyorum.

            Galatasaray’da Okan Buruk - Icardi görüşmesi! İşte sinirinin nedeni

            Santrforların tek görevi gol atmak değildir, ön alanda oluşturduğumuz baskıda payı büyüktü" açıklamasını yaparak, oyuncusuna destek verdi.
                Galatasaray’da Okan Buruk - Icardi görüşmesi! İşte sinirinin nedeni

                Hürriyet'in haberine göre, maçın ardından yapılan antrenmanda Buruk ile kısa bir görüşme yapan İcardi, gol atamamanın ve skorun getirdiği stres nedeniyle sinirli hareketlerde bulunduğunu ifade etti.
                Galatasaray’da Okan Buruk - Icardi görüşmesi! İşte sinirinin nedeni

                Sarı kırmızılı yönetim, Adana Demirspor maçındaki davranışları nedeniyle yıldız oyuncuya yaptırım uygulanmayacak.
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                Haberler Spor Galatasaray'da Okan Buruk - Icardi görüşmesi! İşte sinirinin nedeni
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