Beşiktaş hezimeti sonrası Kadıköy’de büyük isyan! Ali Koç’a büyük tepki var... "Yönetim istifa"





BAŞKAN ALİ KOÇ UNUTULMADI!

Tribünler, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin. Koskoca Fener'i ne hale getirdin" tezahüratıyla Kadıköy'ü inletti. Fenerbahçe bu yenilgiyle şampiyonluk umutlarını da azaltmış oldu.



FENER GOL ATTI TRİBÜNLER YUHALADI

Gecenin ilginç notu ise İrfan Can Kahveci'nin 90+5'te attığı gol sonrasında tirbünler gol sevinci yerine takımı yuhalamaya devam etti. 10 kişi kalan Beşiktaş'a derbide 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de bu hafta içinde radikal kararların gelmesinin söz konusu olabileceği de gelen haberler arasında.



PEDRO YİNE KAYIPLARDA

SEZON başından bu yana çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Joao Pedro dün derbiye 11'de başladı. Ancak Brezilyalı yıldız yine beklentilerin uzağında kaldı. Çok etkisiz bir futbol sergileyen Pedro ikinci yarıda tribünlerin büyük protestosuyla karşılaştı.



FENERBAHÇE'NİN DERBİ KABUSU

FENERBAHÇE bu sezon büyük maçların hiçbirini kazanamadı. Beşiktaş'la oynadığı maçtan 0-0 eşitlikle ayrılan Sarı-Lacivertliler sonrasında Trabzon'a deplasmanda 2-0, Galatasaray'a da evinde 3-0 mağlup oldu. Dün gece de 1-0 öne geçtiği maçta 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Sarı- Lacivertliler bu sezon derbi maçlarda 9 golü kalesinde görürken 2 gol atabildi.



MERT HAKAN YANDAŞ CEZALI

FENERBAHÇE forması giyen Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş maçının 37. dakikasında sarı kart gördü. Böylece cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş, Fatih Karagümrük maçında cezalı olduğu için oynayamayacak.







VALENCİA: SONUNA KADAR SAVAŞMALIYIZ

MAÇIN ardından konuşan Valencia, "Kaçan penaltıdan sonra takım sahada konsantrasyonunu kaybetti. O an ne oldu bilmiyorum. Üzgünüm" dedi. Valencia, "Çok maç var. Sonuna kadar savaşmalıyız" ifadesini de kullandı.







UTANÇ VERİCİ BİR YENİLGİ

DEV derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'a 4-2'lik skorla kaybederken Sarı-Lacivertliler'in sağ beki Bright Osayi Samuel, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Kendileri açısından çok kötü bir sonuç olduğunu söyleyen Osayi Samuel, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuç utanç verici. Maçla ilgili çok fazla şey söyleyemiyorum. Çok iyi başladık. Golü bulduk, penaltı kaçırdık. Enner Valencia'yı suçlamıyorum. Sonrasında konsantrasyonu kaybettik" ifadelerini kullandı.



KUNTZ DERBİYİ İZLEDİ

TÜRKİYE A Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Kadıköy'de izledi. Protokol tribününde maçı izleyen Alman çalıştırıcı, yerli oyuncuları da yakından takip etti.

