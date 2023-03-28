EURO 2024 elemelerinde heyecan devam ediyor. İlk maçında Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, sahasında Hırvatistan'ı ağırladı.

Milliler ilk yarıda yediği 2 golle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri Kovacic kaydetti.

Bu sonuçla millilerimiz 3 puanda kalırken Hırvatistan 4 puana yükseldi.

3 DEĞİŞİKLİK!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, deplasmanda 2-1 kazanılan Ermenistan karşılaşmasının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Kuntz, Onur Bulut'un yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak'ın yerine Salih Özcan, Cenk Tosun'un yerine ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü.



Kaleyi ilk maçta olduğu gibi Mert Günok'a emanet eden Kuntz, savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya süren Kuntz, sağ kanatta Cengiz Ünder, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi. Kuntz, gol yollarındaki tercihi ise Enes Ünal oldu.



KUNTZ YENİDEN 4'LÜ SAVUNMAYA DÖNDÜ



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan karşılaşmasında 4'lü savunmayı tercih etti. Ermenistan ile deplasmanda oynanan ilk karşılaşmaya 3'lü savunma ile çıkan Stefan Kuntz, devre arasında yaptığı değişikliklerle 4'lü savunmaya dönmüş ve milliler karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Alman teknik adam, Hırvatistan karşılaşmasında ise mücadeleye 4'lü savunmayla başladı.



ARDA TURAN ÖDÜLLENDİRİLDİ



A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanlarından Arda Turan, Hırvatistan karşılaşması öncesinde milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında yer alması nedeniyle ödüllendirildi.



A Milli formayı ilk kez 16 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye'nin Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı özel maçta giyen Turan; 100'ü A Milli olmak üzere, Türkiye'yi farklı yaş kategorilerinde 173 kez temsil etti ve 18'i A Milli Takımda olmak üzere 31 gol atma başarısı gösterdi. Ay-yıldızlılar ile 2008 ve 2016 yıllarında düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden Turan, A Milli Takım kaptanlığını da 35 kez üstlendi. Arda Turan, bu alanda Turgay Şeren ile ikinciliği paylaşıyor. Hırvatistan karşılaşması öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, forma ve UEFA tarafından hazırlanan hediyeleri millî formayı 100 kez terleten Arda Turan'a takdim etti.



BAKAN KASAPOĞLU MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım'ı Bursa'da yalnız bırakmadı. Türkiye'nin Hırvatistan'ı konuk ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tribünden takip etti. Bakan Kasapoğlu'na Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinden etkilenen çocuklar da eşlik etti.



HIRVAT TARAFTARLARDAN 'SİZİNLEYİZ' MESAJI



Öte yandan karşılaşma için Bursa'ya gelen Hırvat taraftarlar da depremden etkilenen vatandaşlarımızı unutmadı. Hırvat taraftarların yer aldığı tribünde 'Sizinleyiz' yazılı pankart asıldı.



BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE



Karşılaşma öncesinde satışa çıkartılan biletlerin tamamı tükendi. Milli Takım, 11 yıl sonra Bursa'da karşılaşmaya çıktı. Öte yandan daha önce TFF'den yapılan açıklamada, 'Omuz Omuza' kampanyası çerçevesinde biletlerden elde edilecek gelirin tamamı depremzedeler için bağışlanacak.



DEPREMZEDELER İÇİN KOREOGRAFİ



Öte yandan stadyumda karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız unutulmadı. Kale arkası tribünde açılan koreografi depremden etkilenen illerin plaka kodlarının olduğu formalar yer aldı. Ayrıca koreografi de 'Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız' ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan karşılaşmayı 18 yabancı basın mensubu tribünden takip etti.