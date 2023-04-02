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    • 02.04.2023 19:17
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    Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu!

    Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, dev derbide Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sarı lacivertlilerde hedef sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız atlatmak. Beşiktaş da Kadıköy'de ezeli rakibini yenip puan sıralamasında bir adım daha yaklaşmak istiyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 11’ler belli oldu!

    Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, dev derbide Beşiktaş'ı konuk ediyor.

    Sarı lacivertlilerde hedef sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız atlatmak. Beşiktaş da Kadıköy'de ezeli rakibini yenip puan sıralamasında bir adım daha yaklaşmak istiyor.

    Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi 11'ler de belli oldu.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe :

    Beşiktaş : Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

    FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

    Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemiyor.

    8 İSİM SINIRDA

    Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, derbide kart görmeleri durumunda VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

    BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

    Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlığı süren İngiliz futbolcu Dele Alli, Rosier ve Saiss maçta süre alamıyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu!
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