Tam Fenerbahçe oyunu tek kaleye çevirmişken, Redmond'un Samet'ten sıyrılıp yaptığı ortayı Cenk Tosun harika bir kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. O dakikaya kadar Beşiktaş'ın en etkisiz ismi olan Cenk, tam bir golcü vuruşu yaptı. Bu golde Altay'ın yapabileceği bir şey yoktu ama Samet ve Arao'nun hatası vardı. İlk golü attıran Redmond, Cenk Tosun'un önüne öylesine bir derin top attı ki, Cenk harika bir plase ile Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. İşte büyük golcü olmak böyle bir özellik...