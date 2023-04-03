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    • Spor
    • 03.04.2023 11:44
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    • 03.04.2023 11:44
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    Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

    Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadele 4-2 siyah beyazlıların üstünlüğü ile noktalandı. Maçın ardından Fenerbahçe taraftarları yönetimi istifaya davet etti. Spor yazarları da maçı değerlendirirken birbirinden sert ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar...

    takvim.com.tr
    Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

    EMRE BOL - GİT ARTIK JESUS!

    Hem Jesus'un hem de Fenerbahçe'nin durumunu belirleyecek çok önemli bir maçtı. Böyle bir karşılamada derbilerde hiç sonuç alamadığı 3'lü savunmayla sahaya çıkmak Jesus'un nasıl bir inadı olduğunun göstergesi. Bakın; bilirsiniz ben her zaman kitabın ortasından konuşurum. Doğrunun hakkını veririm.
    Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

    Şunu çok net söyleyeyim Arda'nın hakem Halil Umut Meler'e "yedirdiği" pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Arda'nın yerinde olsam hakeme gidip penaltı olmadığını söylerdim. Seni herkes bu kadar severken böyle ucuz hareketler yakışıyor mu? Hangi 3 puan doğruluktan önemli?
    Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

    Pedro ve Mert Hakan tercihini anlayan var mı? Hele Pedro'nun 77. dakikaya kadar sahada kalmasına ne demeli? Jesus'un bu tercihleri, "Beni kovun" demenin Portekizcesi! Fenerbahçe yönetiminin yapacağı ilk şey Jesus'u aldığı oyuncularla beraber postalamak olmalı! Böylece tek bir derbi kazanamadan ülkesine geri döner.
        Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

        Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. 10 kişi kalmalarına rağmen mücadeleyi hiç bırakmadılar. Özellikle Redmond oyuna girdikten sonra sanki 3 kişilik oynadı. Ali Koç yönetimi ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Şenol Güneş kariyerinin ilk Kadıköy galibiyetini aldı. Bakalım daha neler göreceğiz? Şampiyonluk hayali dahi yaşayamadan bu sezon da çöpe gitti. Şunu unutmayın; artık kimse daha fazla bu rezaleti susarak izlemez!
        Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

        ZEKİ UZUNDURUKAN - ŞENOL GÜNEŞ JESUS'U MAT ETTİ

        Futbolda zeki oyuncular, hemen kendini gösteriyor... Dünkü derbinin ilk yarısında fark yaratan oyuncu olarak 18 yaşındaki pırıl pırıl bir genç, pırıl pırıl bir altın çocuk Arda Güler sahneye çıktı. Arda, 'Einstein' zekası ile Fenerbahçe'yi bir maestro gibi yönetti. Ortaya akıl koydu, diriplingleri, şık hareketleri, çalımları ile gözlerimizin pasını sildi.
        Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

        Derbinin ilk yarısında Arda Güler fırtınasını izledik. Fenerbahçe'yi kazandırdığı penaltı öncesinde Messi'den kesitler sundu. Beşiktaş'ın ne orta sahası, ne de savunması Arda'yı durdurabildi. Çünkü Arda, zekası ile karşısına çıkan her rakibini alt etmeyi başardı.
            Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

            İlk yarıda tartışılan penaltı pozisyonunda Onur Bulut'un Arda'nın ayağına bir darbesi var mı görüntülerden anlayamadık. İlk yarıda Arda Güler filmini izledik. Ama film daha bitmemişti. İkinci yarıda film bambaşka bir boyut kazanacak... Sıkı durun ve izleyin!
            Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

            İlk 20 dakika pozisyonu olmayan, iki takımın birbirini tarttığı ve çekindiği bir derbi izledik. Sonrasında tribünlerin ateşlemesi ile Fenerbahçe oyun üstünlüğünü ele geçirdi. 'Gol canavarı' Valencia, karşı karşıya pozisyonda Mert Günok'u geçemedi. Valencia'nın penaltı golüyle soyunma odasına önde gitti Fenerbahçe.
            Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

            Beşiktaş'ın da ilk yarıda Aboubakar ile karşı karşıya yakaladığı bir pozisyon var ki... Kaleci Altay, jeneriklik bir kurtarışla Beşiktaş'a geçit vermedi. Beşiktaş adına ilk yarıda Cenk Tosun, Ghezzal, Colley, Salih ve Hadziahmetovic çok etkisiz kaldı. Fenerbahçe'de ise Ferdi, Serdar Aziz ve Pedro vasattı. Mert Hakan ise neden her pozisyona bu kadar itiraz ediyor, anlamakta güçlük çekiyor insan! Hem kendine hem de takımına zarar veriyor gereksiz itirazları ile...
                Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                İlk yarıda Arda Güler'in şovu dışında temaslı, futbol adına çok fazla güzelliklerin yaşanmadığı bir derbi izledik. Beşiktaş, ilk yarıda kanatları çok fazla kullanamadı. Kenar beklerini ileriye çıkaramadı. Fenerbahçe ise 20. dakikadan sonra 'ben gol atacağım' der gibiydi ve golü bulan taraf oldu.
                Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                Şenol Güneş, ikinci yarıya iki hamle ile başladı. Hadziahmetovic'i ve Ghezzal'ı kenara alarak Maxim ve Redmond'u sahaya sürdü. Bakın, bir futbolcu, bir takımın kaderini nasıl değiştirdi! Arda, Valencia'ya orta alandan öyle bir pas verdi ki, Valencia da gole giderken Welinton tarafından ceza sahasında yere indirildi. Sarı kartı olan Welinton, kırmızı kart gördü. Valencia ise 2. penaltıyı kaçırdı.
                Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                Tam Fenerbahçe oyunu tek kaleye çevirmişken, Redmond'un Samet'ten sıyrılıp yaptığı ortayı Cenk Tosun harika bir kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. O dakikaya kadar Beşiktaş'ın en etkisiz ismi olan Cenk, tam bir golcü vuruşu yaptı. Bu golde Altay'ın yapabileceği bir şey yoktu ama Samet ve Arao'nun hatası vardı. İlk golü attıran Redmond, Cenk Tosun'un önüne öylesine bir derin top attı ki, Cenk harika bir plase ile Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. İşte büyük golcü olmak böyle bir özellik...
                    Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                    Cenk, durdu durdu vurdu! 2 asistle yıldızlaşan Redmond, uzun menzilli bir füze ile Fenerbahçe'nin galibiyet ümitlerini bitirdi. Redmond, derbiye mührünü bastı. 3 asist, 1 gol! Hem de Kadıköy'de... Aboubakar'ın golünün de mimarı oldu Redmond... Son yılların en büyük derbi performansına imza attı Redmond!
                    Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                    Şenol Güneş'in Redmond hamlesi, Beşiktaş'a hayat verdi. Ya Jesus'un yokluğunda Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkan Joao de Deus, hamleleri, taktikleri ile sınıfta kaldı. Zaten Fenerbahçe'yi derbiye 3'lü savunma ile çıkaran Jesus, Beşiktaş'ın ekmeğine yağ sürmüştü adeta...
                    Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                    Fenerbahçe, bu sezon bütün büyük maçlarda olduğu gibi dün de Jesus'un 3'lü savunma inadının kurbanı oldu. Tribünlerden 'Yönetim istifa!' sesleri yükseldi. Beşiktaş, 10 kişi ile Kadıköy'de Fenerbahçe'yi farklı yenerek zirve yarışına ortak oldu. Şenol Güneş'i de tebrik etmek lazım; Jesus'a hocalık dersi verdi Şenol hoca! Tebrikler Beşiktaş! Tebrikler Şenol Güneş!
                        Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                        TURGAY DEMİR - KIZILDENİZ YARILDI!

                        Derbi öncesi makalemde, "Son yıllarda (ilk yarıdaki hariç) sıradan bir Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi izlemedim, yine kora kor oynanacak bol pozisyonlu bir maç bekliyorum" demiştim.
                        Yanılmadım. Fenerbahçe doğal olarak istekli başladı ve genç Arda'nın organizatörlüğünde ilk yarıda oyunu kontrol etti. Beşiktaş orta sahada Gedson, Hadziahmedovic ve Salih'le rakibini bozmaya çalışırken Cenk ve Abuobakar'la da kontra pozisyonlar yakaladı. İki net pozisyonu, iki golcü harcadı.
                        Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                        Arda'ya temas olmayan pozisyonda hakem Halil Umut Meler'in yanılıp penaltı vermesini normal karşılayabilirim ama VAR'daki Alper Ulusoy ne iş yapıyordu acaba, temas yoktu pozisyonda, nasıl göz yumdu bu skandala…
                        Arda keşke "Bana temas yok" diyebilseydi diyeceğim ama gencecik çocuğa bu kadar yük bindirmemek gerek diyerek susuyorum.
                        Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                        Şenol hoca ikinci yarıya Redmond ve Maxim'i sahaya atarken orta sahada risk aldı ama ön tarafı güçlendirdi. 51. Dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı ikinci penaltıyı (Karar doğruydu) Valencia inanılmaz şımarıkça kullanıp dışarı atınca bana göre o anda, gök gürledi, yer inledi ve adeta kızıl deniz yarıldı ve Beşiktaş uyandı!
                        2-0 olsa maç göçüp giderdi ama olmadı.
                            Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                            Birkaç sezon önce 100 milyon euroluk bir oyuncu olmasına rağmen Beşiktaş'ta hep yarım yamalak oynayan Redmond ilk kez mazisini hatırladı ve hatırlattı. Tosun Paşa'ya verdiği iki pas, 50 metre top sürüp attığı Premier Lig golü muhteşemdi. Maçı aldı götürdü resmen.
                            Beşiktaş'ta her oyuncu görevini yaptı ama Redmond, Cenk, Aboubakar, Mert, Salih ve sonradan giren Necip çok daha farklı bir derbi oynadılar. Beşiktaş hak etti ve kazandı.
                            Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                            SİNAN VARDAR - KADIKÖY KARTALI

                            Derbi maçların sonucunu kestirmek zordur. Hele Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçları imkansız gibi... Beşiktaş'ın ne zaman şahlanacağı hiç belli olmuyor. Dün yine öyle oldu. Dakika 53... Beşiktaş'ta Welinton atılmış, Fenerbahçe penaltı atıyor. Büyük olasılıkla skor; 2-0 olsa maç bitecek ama bitmiyor.
                            Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                            Valencia kaçırıyor, Beşiktaşlı futbolcular 10 kişiyle ezeli rakibine futbol dersi veriyor. Tabii burada Teknik Direktör Şenol Güneş'in hakkını verelim. Tecrübeli teknik adamın, 2. yarıya Ghezzal ve Amir'i oyundan alıp, Maxim ve Redmond'u oyuna alması Beşiktaş'ın yeni Kadıköy destanın en önemli ayrıntılarından biri oldu.
                                Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                                O Redmond harika futboluyla büyülerken harika pasları, müthiş golüyle Beşiktaşlıların unutulmazları arasına girdi. 3 asist ve 1 gol derbiye damga vurdu. Eh, artık ilk 11'in değişilmezi de olur. Cenk Tosun attığı gollerle bu müthiş akşamı süslerken, kalesinde devleşen Mert Günok'a alkışlarımızı yollayalım.
                                Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                                Beşiktaşlı futbolcular takım olarak alkışı hak ederken özellikle yine zor anda görev verilen ve yine yüreğini ortaya koyan sevgili oğlum Necip'i gözlerinden öperim. Dünkü maçta Fenerbahçe'nin ilk penaltısı çok ağır bir karardı. Halil Umut Meler yine yaptı yapacağını!
                                Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                                Mert Hakan'ın gereksiz tansiyonu artırması derbiye yakışmayan hareketlerdi ama Beşiktaş'ın müthiş galibiyeti her kötü detayı unutturdu. 17 Nisan 2005'te Pancu'nun kaleye geçtiği ve Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı derbi döneminde kulüp yöneticisiydim. Yine bir Nisan akşamı ve Beşiktaş'ın 10 kişiyle alkışlarla derbiyi 4-2 kazanmasıyla yine gururlandım.
                                    Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                                    GÜRCAN BİLGİÇ - AÇ GENÇLERİN ÖNÜNÜ

                                    Kibiri günahların arasındaki en kötüsü olarak yorumlarlar. Maç 11'e on bir oynanırken her şey Fenerbahçe için çok güzeldi. Maçı da kontrol ediyorlardı, skoru da ele geçirmişlerdi. Hem de hakemin Osayi'ye gösterdiği sarı kart ile maçı böyle bitirmeyeceğine dair işaretini vermesine rağmen. İkinci penaltı ve kırmızı kart…
                                    Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                                    Akşam orada bitecekti. Valencia'nın direğe nişanladığı atış ve sonrasındaki "rehavet"… Hem sahadakiler, hem kenardakiler, hem de tribündekiler… Hepsi "Bu iş bitti" dedi. Ardından Redmond, Szalai'yi keşfetti. Bir kalça koydu, ilk golün ortasını yaptı. Bir yana gösterdi, üçüncü golü de yaptı.
                                    Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                                    Fenerbahçe'nin gol kralı 11 metreden kaçırıp, muhtemelen koca bir sezonun üstünü çizdi. Ne olsa gol kralı arkadaş… "Futbolda bu da var" diyecektir çevresi. "Hadi len" derim, satırların yazarı olarak. Maç öncesinde üçlü mü, dörtlü mü diye boşuna tartıştık. Aklı "kilitlenmiş" bir teknik direktör var orada.
                                        Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                                        İki forvetinin sakat olduğu maçta bile şablonunu korumaya çalıştı Jesus. Bir şey veremeyen Pedro'dan umutlu hala. Ama İrfan Can, Emre Mor veya Rossi yedek. Oyna tek santrafor, takım en iyi bildiğini yapsın önceden olduğu gibi. Bir orta saha fazla çık sahaya, nefes aldırma karşı tarafa…
                                        Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

                                        Protesto taraftarın hakkı. Beşiktaş oyuncularını alkışladı aynı zamanda tribünler. Ama takımın onlara en çok ihtiyaç duyduğu bölümde "çekirdek" etabına geçmişler, sus – pus oturuyorlardı. Şimdi Galatasaray'ın neden iç sahada maçları domine ettiğini anlarlar umarım. Dün akşamın hasarı büyük olur. Jesus tartışması da bitmiştir, gitsin istediği takıma. Oyuncularının ruhunu, hangi maçı nasıl yaşayacağını anlayamayan, kibir içinde karar veren O… Tribünde seyretti maçı, şimdi gençlerin önünü açsın…
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                                        İP dağılıyor! Koray Aydın’ın eski danışmanı istifa etti
                                        Haberler Spor Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar
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