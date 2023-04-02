Başakşehir’in kabusu bitti! 4 maç aradan sonra galibiyet yüzü gördü

Süper Lig'in 27. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü konuk etti ve mücadeleyi 1-0 kazandı. Başakşehir'e 3 puanı getiren tek golü 36. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Ayrıca Ankaragücü'nde Ali Sowe 58'de penaltıdan yararlanamadı. Ligde 4 maç sonra kazanan Medipol Başakşehir puanını 44'e yükseltirken, Ankaragücü ise 25 puan ile haftayı tamamladı.
1461 İLE PROTOKOL İMZALANDI
Trabzonspor ile 2. Lig'de oynayan 1461 Trabzon arasında pilot takım uygulaması protokolü imzalandı. Akyazı'daki törende Başkan Ertuğrul Doğan, "5 yıllık makro ekonomi içinde en önemli değerlerimizden biri altyapıdır. Her ligde iş birliğimiz sürecek" dedi.
SAMSUNSPOR MUTLU SONA YAKIN
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında lider Samsunspor, ligin güçlü ekibi Pendikspor'u zorlansa da yendi. 2 Douglas Tanque ile öne geçen Kırmızı Şimşekler'de 5'te Alim Öztürk kırmızıyla atıldı. 31'de Douglas 2-0 yaptı. Pendik 45'te Regattin'in penaltısı ve 55'te Kappel ile yakaladı. 83'te Zeki, 90'da Yusuf maçı aldı.
BAYERN, DORTMUND'U 4'LEDİ LİDERLİĞİ KAPTI
Bundesliga'da Bayern Münih, B. Dortmund'u 4-2 yenip zirveye çıktı. İlk 23 dakikada 3-0 yapan Bayern'de golleri 13'te Kobel (k.k), 18 ve 23'te Müller, 50'de Koman attı. Dortmund, 72'de Emre Can (Pen) ve 90+2'de Mallen'le gol buldu. Bayern 55 puana çıktı.
BARCELONA FARKI 15 YAPTI
La Liga'da Barcelona, Elche'yi deplasmanda 4-0 yendi. Elche 2'de Bigas ile penaltı kaçırdı. Barça, Lewandovski (2), Fati ve Ferran Torres ile güldü. 1 maç fazlasıyla Real'le aradaki fark 15'e çıktı.
CİTY'DEN LİVERPOOL'A FARKLI TARİFE: 4-1
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, geriye düştüğü maçta evinde Liverpool'u 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. City'nin gollerini Alvares, De Bruyne, İlkay ve Grealish attı. Liverpool'un sayısı Salah'dan geldi.
TELEKOM HATA YAPMADI: 79-67
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında lider Türk Telekom, Beşiktaş Emlakjet'i 79-67 yendi. Ev sahibi ekipte Jones 22, Bouteille ve Sestina 14 sayı ile oynadı. Beşiktaş'ta Freeman'ın 21 sayısı ile yeterli olmadı.
FENER FARKA KOŞTU: 90-70
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz, Beşiktaş GKN Kargo'yu 90-70 yendi ve seride 1-0 öne geçti. F.Bahçe'de McBride 25, Vandersloot 17 sayı ile oynadı.
FİNALİN ADI SİNNER-MEDVEDEV
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İtalyan Jannik Sinner ile Rus Dan-i il Medvedev karşı karşıya gelecek. Tek kadınlarda ise Kazak Elena Rybakina ile Çek Petra Kvitova finalde kozlarını paylaşacak.
POLE POZİSYONU VERSTAPPEN'İN
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı Avustralya GP'sin, Red Bull p-i lotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. George Russell (Mercedes) ikincili, Lewis Hamilton (Mercedes) da üçüncü başlayacak.