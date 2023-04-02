Başakşehir’in kabusu bitti! 4 maç aradan sonra galibiyet yüzü gördü





SAMSUNSPOR MUTLU SONA YAKIN

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında lider Samsunspor, ligin güçlü ekibi Pendikspor'u zorlansa da yendi. 2 Douglas Tanque ile öne geçen Kırmızı Şimşekler'de 5'te Alim Öztürk kırmızıyla atıldı. 31'de Douglas 2-0 yaptı. Pendik 45'te Regattin'in penaltısı ve 55'te Kappel ile yakaladı. 83'te Zeki, 90'da Yusuf maçı aldı.



BAYERN, DORTMUND'U 4'LEDİ LİDERLİĞİ KAPTI

Bundesliga'da Bayern Münih, B. Dortmund'u 4-2 yenip zirveye çıktı. İlk 23 dakikada 3-0 yapan Bayern'de golleri 13'te Kobel (k.k), 18 ve 23'te Müller, 50'de Koman attı. Dortmund, 72'de Emre Can (Pen) ve 90+2'de Mallen'le gol buldu. Bayern 55 puana çıktı.



BARCELONA FARKI 15 YAPTI

La Liga'da Barcelona, Elche'yi deplasmanda 4-0 yendi. Elche 2'de Bigas ile penaltı kaçırdı. Barça, Lewandovski (2), Fati ve Ferran Torres ile güldü. 1 maç fazlasıyla Real'le aradaki fark 15'e çıktı.



CİTY'DEN LİVERPOOL'A FARKLI TARİFE: 4-1

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, geriye düştüğü maçta evinde Liverpool'u 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. City'nin gollerini Alvares, De Bruyne, İlkay ve Grealish attı. Liverpool'un sayısı Salah'dan geldi.



TELEKOM HATA YAPMADI: 79-67

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında lider Türk Telekom, Beşiktaş Emlakjet'i 79-67 yendi. Ev sahibi ekipte Jones 22, Bouteille ve Sestina 14 sayı ile oynadı. Beşiktaş'ta Freeman'ın 21 sayısı ile yeterli olmadı.



FENER FARKA KOŞTU: 90-70

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz, Beşiktaş GKN Kargo'yu 90-70 yendi ve seride 1-0 öne geçti. F.Bahçe'de McBride 25, Vandersloot 17 sayı ile oynadı.



FİNALİN ADI SİNNER-MEDVEDEV

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İtalyan Jannik Sinner ile Rus Dan-i il Medvedev karşı karşıya gelecek. Tek kadınlarda ise Kazak Elena Rybakina ile Çek Petra Kvitova finalde kozlarını paylaşacak.



POLE POZİSYONU VERSTAPPEN'İN

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı Avustralya GP'sin, Red Bull p-i lotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. George Russell (Mercedes) ikincili, Lewis Hamilton (Mercedes) da üçüncü başlayacak.

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