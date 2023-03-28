Pirlo için flaş iddia! İstanbul devine gidiyor

"JUVENTUS İLE İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ"

Daha önce teknik direktörlük yaptığı Juventus ile olan ilişkisine de değinen İtalyan teknik adam, "Juventus ile ilişkimiz çok iyi. Andrea Agnelli ile konuşma fırsatım oldu. Karşılıklı saygı devam ediyor" şeklinde konuştu.