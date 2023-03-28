Pirlo için flaş iddia! İstanbul devine gidiyor

Sezon başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğüne getirilen Teknik Direktör Andrea Pirlo, Türkiye'de gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. İlk sekiz haftada sadece bir kez kazanabilen İtalyan teknik adam, sonrasında ise büyük bir çıkış yaptı. Fatih Karagümrük yönetimi, birçok takımın aksine genç çalıştırıcının arkasında durdu ve şimdi bunun meyvelerini topluyor.
PIRLO'DAN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
İtalyan'ın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta dello Sport'a konuşan 43 yaşındaki çalıştırıcı Fatih Karagümrük ile devam eden sözleşmesi ve sezon sonunda neler olacağı ile ilgili konuştu. İtalyan teknik adam, "Yöneticiler bana sözleşme yenileme teklifinde bulundular ama bunu sezon sonunda konuşmanın daha iyi olacağını söyledim. Doğru yerde, uygun programlarla gelişmeyi çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.
"JUVENTUS İLE İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ"
Daha önce teknik direktörlük yaptığı Juventus ile olan ilişkisine de değinen İtalyan teknik adam, "Juventus ile ilişkimiz çok iyi. Andrea Agnelli ile konuşma fırsatım oldu. Karşılıklı saygı devam ediyor" şeklinde konuştu.