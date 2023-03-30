Nisanda Jesus’a geliyorlar! Brezilya Federasyonu Portekizli çalıştırıcı için planını yaptı





JESUS İLE GÖRÜŞME

Nısan ayında Ednaldo Rodrigues, Jorge Jesus ile de bir görüşme yapmak istiyor. Bu görüşmenin Jesus'un geleceği adına çok büyük önem arz ettiği vurgulandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da Brezilya'ya sıcak baktığı iddia ediliyor. Jesus ile Brezilya Federasyonu arasındaki görüşmenin yapılacağı ayda Sarı-Lacivertliler ligde zorlu maçlara çıkacak. Fenerbahçe'nin bu sezonki sportif başarısı da Jesus konusunda belirleyici olacak. Kanarya, gidişata göre 68 yaşındaki çalıştırıcı ile sezon sonunda görüşme gerçekleştirecek.

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