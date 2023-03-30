Nisanda Jesus’a geliyorlar! Brezilya Federasyonu Portekizli çalıştırıcı için planını yaptı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili belirsizlik sürüyor. "Sözleşmemin sezon sonunda bittiğini herkes biliyor" diyen Portekizli hocanın, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları yüksek sesle dillendiriliyor.
BREZİLYA İÇİN İKİ ADAY VAR
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in teknik direktör adayları arasında iki isim bulunuyor. Daha önce, "Ona hayranım. Çünkü o bir fenomen" dediği İspanyol devi Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı Jorge Jesus da Sambacılar'ın teknik direktör adayları arasında bulunuyor.
JESUS İLE GÖRÜŞME
Nısan ayında Ednaldo Rodrigues, Jorge Jesus ile de bir görüşme yapmak istiyor. Bu görüşmenin Jesus'un geleceği adına çok büyük önem arz ettiği vurgulandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da Brezilya'ya sıcak baktığı iddia ediliyor. Jesus ile Brezilya Federasyonu arasındaki görüşmenin yapılacağı ayda Sarı-Lacivertliler ligde zorlu maçlara çıkacak. Fenerbahçe'nin bu sezonki sportif başarısı da Jesus konusunda belirleyici olacak. Kanarya, gidişata göre 68 yaşındaki çalıştırıcı ile sezon sonunda görüşme gerçekleştirecek.