Trabzonsporlu Lazar Markovic: Onlara müteşekkirim!

Markovic, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligden çekilen Gaziantep FK'den kiralık olarak bordo-mavili takıma transfer edilen oyuncu, depremden önceki gece Antalya'da bulunduklarını belirterek, "Antalyaspor ile maçımız vardı ve maç sonrası 2 gün iznimiz vardı. Ben ve birçok oyuncu Antalya'da kalıp bu izin günümüzü ailelerimizle birlikte geçirmeyi planlamıştık. Belki depremden direkt etkilenmedik, deprem anında orada değildik, şanslıydık. Ancak birçok insan depremlerden etkilendi. Ben kendi oynadığım şehri, Gaziantep, Hatay ve depremden etkilenen bütün şehirleri desteklediğimi ve yanlarında olduğumu da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Takıma kısa sürede adapte olduğunu ifade eden Markovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim buraya çabuk adapte olmamın en büyük nedeni takım arkadaşlarım. Takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden itibaren beni içlerine kabul ettiler, yanlarına aldılar. Onlara müteşekkir olduğumu söylemek istiyorum. Ben şu an burada olmayan eski hocamız Abdullah Avcı ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Beni buraya getiren ve isteyen kişilerdi. Aslında çok fazla bu işleri derinlemesine bilen kişi değilim. Ben sadece bir futbolcuyum ve benim işim de sahada elimden gelenin en iyisini verebilmek. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum."

"ÇABUK GELİŞEN TRANSFER OLDU"

Markovic, Trabzonspor'a transfer sürecine ilişkin soruya, "Zor bir dönemdi bütün oyuncular adına. Kulüp bulabilmek için az zamanımız vardı. Hiçbir oyuncu için kolay değildi. Sadece kulüp bulmak değil, doğru kulübü bulmak için yeterli zaman yoktu. Doğru kulüp bulmalısınız. Benim için işler biraz daha çabuk gelişti. Trabzonspor'dan teklif gelince hocamızla ve ekibiyle görüşme fırsatı buldum. Onlarla görüştükten sonra, Trabzonspor'un zaten büyük kulüp olduğunu ve taraftarının ne kadar büyük olduğunu bildiğim için çabuk gelişen ve sonuçlanan anlaşma oldu." yanıtını verdi.

Bordo-mavili oyuncu, sağ ve sol kanatta görev yapabildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Sağ kanatta da solda da oynayabiliyorum. Böyle yeteneğim olduğunu düşünüyorum. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Profesyonel bir oyuncu olarak hocamız bana nerede görev verirse, hangi pozisyonda ihtiyaç duyarsa ben de o bölgede çıkıp elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Benim işim iyi antrenman yapmak, bu kulübe iyi hizmet sunarak elimden gelenin en iyisini sahada verebilmek. Geçmişe dönüp baktığımda şu anki yaşımın verdiği tecrübe ve öğrettikleri ile gençlere bazı şeyleri yapmamasını, bazı şeyleri farklı yapmasını söylerdim ama genç olduğunuzda işler sizin için farklı dönüyor ve farklı düşünceler oluyor. Ama şu an mutluyum. Futbol oynuyorum. Futbol beni mutlu eden şeylerden bir tanesi. Geçmişe dönüp baktığınızda pişmanlıklarınız olabilir ama gençliğin de verdiği bir etki var."

Türkiye'de mutlu olduğunu dile getiren Markovic, "Gelecek için de hep şunu söylemiştim. Burada oynadığım her dönemde takım oyuncusu oldum, takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gaziantep FK'nin oyuncusuyum. Sezon sonunda onların benim için düşüncelerini dinlemem gerekir. Yaz geldiğinde onlarla sözleşmemin nereye varacağını, neler yapacağımı birlikte oturup konuşacağız zaten." dedi.

Markovic, hızlı bir oyuncu olmasına ilişkin soruyu da "Üzerine çalıştığım bir şey ama ben bunun doğal gelişen, bahşedilen yetenek olduğunu düşünüyorum. Gençken de hızlıydım tabii üzerine çalıştım ama hızlı olmam doğal gelen bir şey." şeklinde yanıtladı.