Galatasaray'dan Rashica harekatı!





VALENCIA MÜJDESİ

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş ile oynayacağı derbi maça odaklanan Fenerbahçe'de gözler Enner Valencia'nın durumuna çevrilmişti. 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'daki derbi öncesi ciddi şekilde sakatlanan Ekvadorlu golcü, yoğun tedavinin karşılığını aldı. Alanyaspor maçında diz sakatlığı nükseden 33 yaşındaki yıldız için sağlık ekibinden sevindirici haber geldi. Valencia, dün takıma katılarak idmanda yer aldı. Fenerbahçe formasıyla gol krallığına koşan Valencia, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken 29 gol 4 asist kaydetti. Valencia'nın derbiye kadar yüzde 100 hazır hale geleceği ve ilk 11'de yer alacağı ifade ediliyor.



GÖR BENİ JESUS

Jorge Jesus ile yıldızı barışmayan Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı futbolcusu Ezgjan Alioski, Malta'yı 2-1 yendikleri maçta 78 dakika sahada kalırken 91 kez topla buluştu. 4 isabetli orta açan ve 3 şut pası veren Alioski, 4 kez de top kaptı. Jayden Oosterwolde ile rekabete giren 31 yaşındaki Alioski girdiği 12 ikili mücadelenin 6'sını kazandı ve Beşiktaş derbisinde formaya aday olduğunu gösterdi.



İDDAA'YA GÖRE FAVORİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi öncesinde İddaa oranları da belli oldu. Zorlu mücadele öncesinde ev sahibi Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.72 oran verilirken, konuk Beşiktaş'ın oranı ise 3.71 olarak açıklandı. Derbinin berabere bitme ihtimaline ise 3.56 oran verildi.



GUSTAVO SOLUĞU KAPADOKYA'DA ALDI

F.Bahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Gustavo Henrique, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eşi ve 2 çocuğuyla birlikte soluğu Kapadokya'da aldı. Henrique ve ailesi, 30. yaşını da yine bol bol gezdiği Kapadokya'da kutladı. Henrique bu sezon 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu.



G.SARAY VE F.BAHÇE SAYILSIN İSTİYOR

MAÇLARIN sayılmasını isteyen kulüplerin, G.Saray, F.Bahçe, Giresun ve Kayseri olduğu öğrenildi. Maçların tamamının geçersiz olmasını isteyenler ise; Adana Demir, A.Gücü, Antalyaspor, Beşiktaş, İstanbulspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor olduğu ifade edildi.



AYRICALIK DEĞİL ADALET İSTİYORUZ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "İşinize geldiği zaman Avrupa'nın kuralları ile hareket ediyorsunuz işinize gelmeyince kuralları yok sayıyorsunuz. Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz, adalet istiyoruz" dedi.



EFES'İN KONUĞU BOLOGNA

THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes bugün evinde Virtus Bologna ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Ergin Ataman ve öğrencileri bu maç öncesinde 10, rakibi Bologna ise 14. sırada yer alıyor.



MESSİ 100 GOLÜ GEÇTİ

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Curaçao maçında 3 gol attı ve milli takım kariyerinde 100 gol barajını geçti. Messi, Ronaldo ve İranlı Ali Daei'den sonra milli formayla 100 golü aşan 3. isim oldu.



GÜNEYLİGİL İLE YOL AYRIMI

Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, başantrenör Ataman Güneyligil ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Sarı-Kırmızılılar'da yeni başantrenörün ise İspanyol Guillermo Hernandez olacağı ifade edildi.



M. CİTY'NİN HEDEFİ GABRİ

Manchester City'nin İspanya'da Celta Vigo forması giyen 20 yaşındaki orta saha Gabri'yi transfer etmek istediği iddia edildi. Ada temsilcisinin genç yıldız için 40 milyon euro ödemesi gerekiyor.



PİRLO'DAN NET CEVAP

Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo, Beşiktaş'ın başına geçeceği yönündeki iddialarla ilgili "Beşiktaş haberleriyle alakalı bir şey bilmiyorum. Sadece Karagümrük'e odaklanmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.



KAYSERİSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

Süper Lig'de Trabzonspor'un bu hafta Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 1 Nisan Cumartesi saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları 50 lira ile 400 lira arasında değişiyor.



BURAYA ÇABUK ADAPTE OLDUM

Trabzonspor'un Gaziantep'ten kiraladığı Lazar Markovic, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Markovic,"Buraya çabuk adapte olmamın sebebi takım arkadaşlarım. Beni çok iyi karşıladılar"dedi. Markovic, "Hocamız bana nerede süre verirse versin bu kulüp için elimden gelen en iyisini sahaya yansıtmak istiyorum" diye konuştu. Yıldız oyuncu, transferle ilgili "Bonservisim Gaziantep'te. Yazın ne olacağını hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.



F.BAHÇE BEKO'YA REAL DARBESİ

Euroleague'ın 31. haftasında F.Bahçe Beko, Real Madrid deplasmanından boynu bükük ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz 13. yenilgisini, İspanyol ekibi ise 22. galibiyetini aldı. F.Bahçe, yarın 21.30'da Cazoo Baskonia'ya konuk olacak.



MEMPHİS DOLUDİZGİN

NBA'de Memphis Grizzlies, konuk ettiği Orlando Magic'i 113-108 mağlup ederek art arda 7. galibiyetini aldı. Memphis'te Desmond Bane 31 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu.



BAYERN'İN GÖZÜ MOUNT'TA

İngiliz basını, Bayern Münih'in Chelsea'nin 24 yaşındaki 10 numarası Mason Mount'u transfer etmek istediğini iddia etti. Mount'un Mavilerle sözleşmesi 2024'te bitiyor.



RENARD DÖNEMİ KAPANDI

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nda Fransız teknik direktör Herve Renard istifa etti. Yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Renard'ın sözleşme fesih talebini yönetime ilettiği ve talebinin kabul edildiği belirtildi.



TSİTSİPAS'TAN ERKEN VEDA

Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Rus rakibi Karen Khachanov'a 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek Miami Açık'a son 16'da veda etti. Rus tenisçi, çeyrek finalde Arjantinli Cerundolo ile karşılaşacak.

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