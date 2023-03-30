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    Galatasaray'dan Rashica harekatı!

    Norwich’ten 1 yıllığına kiralanan Kosovalı kanat oyuncusunun tapusunu almak isteyen Galatasaray yönetimi, Rashica’nın da kalma isteğini koz olarak kullanacak. İşte sizler için derlediğimiz 30 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Rashica harekatı

    Galatasaray, şu ana kadar ortaya koyduğu performansla teknik direktör Okan Buruk'un beğenisini kazanan Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'nın bonservisini almak için İngiliz kulübü Norwich City ile kısa süre içerisinde temaslara başlayacak. Sarı-Kırmızılı forma altında çıktığı 20 maçta 4 gol, 4 asist üreten 26 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'da kalmaya sıcak bakması, Aslan'ın elini bu transferde güçlü kılıyor. Rashica'nın Norwich City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.



    BODRUM FARKA KOŞTU
    Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta maçında Bodrumspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-0 yendi. Bodrum'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 78. dakikalarda Gökdeniz, 35'te Samet ve 42'de Kenan kaydetti. Ev sahibinde Mulumba 28'de kırmızı kart gördü. Bu sonuçla 4 hafta sonra ilk kez kazanan Bodrumspor puanını 45'e yükseltirken, ev sahibi ise 40 puanda kaldı.



    İSPANYA'DAN PENA İDDİASI
    Sezon sonunda Okan Kocuk'la yolları ayırıp bir kaleci transfer etmesi beklenen Galatasaray için İspanyol basınından flaş bir idda geldi. El Mundo Deportivo'nun haberine göre bir dönem Galatasaray'da kiralık oynayan Inaki Pena'nın Barcelona'dan ayrılacağı öne sürüldü. Barcelona'da sadece kupa maçlarında Ter Stegen'den formayı alabilen İspanyol kalecinin de daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği iddia edildi.



        LİGİN FORMATINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR
        Bestseller CEO'su Anders Holch Povlsen, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey'in konuğu oldu. Galatasaray Müzesi'ni gezen konuklar, kulübün tarihi hakkında bilgiler aldı. Başkan Dursun Özbek, Kulüpler Birliği toplantısı üzerine ise, "Lig devam ediyor. Lige sataşanlar var. Ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var. Onlar için söyleyecek fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı.



        EL SHAARAWY MÜJDESİ
        Roma ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Beşiktaş'ın ısrarla istediği Romalı Stephen El Shaarawy'nin kulübüyle yaptığı görüşmelerde indirime yanaşmadığı belirtildi. Corriere della Sera, Roma'yla sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan El Shaarawy'nin Roma'da kalmasının artık çok zor olduğu ifade edildi. 4 milyon euro garanti ücret alan El Shaarawy'nin indirime yanaşmaması halinde ise Roma'nın oyuncuyu gözden çıkaracağı kaydedildi. Beşiktaş'ın bu durumda yaz döneminde oyuncuyla yeniden temasa geçeceği belirtildi. Bu sezon 30 maçta 4 gol 2 asist üreten El Shaarawy, 2012'den bu yana İtalya Milli Takımı'nda çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetti.



        ROSİER 11'İ ÇOK İSTİYOR
        Beşiktaş'ın Fransız sağ beki antrenmanlarda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Rosier'in formundan çok memnun olduğu öğrenildi. Şenol Güneş, Onur Bulut'un yüksek formu nedeniyle Rosier'e yer açmakta zorlanıyor.



            TOPLANTIDA BİRLİK YOK!
            Kulüpler Birliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın durumu hakkında toplandı. TFF, iki takımın kalan maçlarda hükmen yenik sayılması kararını vermiş, Beşiktaş kulübü ise itiraz ederek, iki takımın tüm maçlarının geçersiz sayılmasını ifade etmişti. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç toplantı sonrası bilgi verdi. Koç, "Beşiktaş'ın önerisini 7 kulüp savunurken, 4 kulüp diğer görüşü savundu. Hatayspor ise görüş belirtmedi. Hiç öyle gerginlik yaşanmadı. Kararımızı 31 Mart'a kadar bildireceğiz" ifadelerini kullandı. Tüm kulüplerin katılmadığı toplantıda hakkında bir detay daha veren Ali Koç, "Aramızdaki ilkesel karara göre 3'te 2'lik birlik sağlanması gerekiyor ama bunda buna bakmaksızın; bu takım bunu istiyor, bu takım bunu istiyor diye TFF'ye sunacağız" diye konuştu. Koç, play-off konusunun ise gündemde yer almadığını bildirdi.



            VALENCIA MÜJDESİ
            Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş ile oynayacağı derbi maça odaklanan Fenerbahçe'de gözler Enner Valencia'nın durumuna çevrilmişti. 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'daki derbi öncesi ciddi şekilde sakatlanan Ekvadorlu golcü, yoğun tedavinin karşılığını aldı. Alanyaspor maçında diz sakatlığı nükseden 33 yaşındaki yıldız için sağlık ekibinden sevindirici haber geldi. Valencia, dün takıma katılarak idmanda yer aldı. Fenerbahçe formasıyla gol krallığına koşan Valencia, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken 29 gol 4 asist kaydetti. Valencia'nın derbiye kadar yüzde 100 hazır hale geleceği ve ilk 11'de yer alacağı ifade ediliyor.

            GÖR BENİ JESUS
            Jorge Jesus ile yıldızı barışmayan Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı futbolcusu Ezgjan Alioski, Malta'yı 2-1 yendikleri maçta 78 dakika sahada kalırken 91 kez topla buluştu. 4 isabetli orta açan ve 3 şut pası veren Alioski, 4 kez de top kaptı. Jayden Oosterwolde ile rekabete giren 31 yaşındaki Alioski girdiği 12 ikili mücadelenin 6'sını kazandı ve Beşiktaş derbisinde formaya aday olduğunu gösterdi.

            İDDAA'YA GÖRE FAVORİ FENERBAHÇE
            Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi öncesinde İddaa oranları da belli oldu. Zorlu mücadele öncesinde ev sahibi Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.72 oran verilirken, konuk Beşiktaş'ın oranı ise 3.71 olarak açıklandı. Derbinin berabere bitme ihtimaline ise 3.56 oran verildi.

            GUSTAVO SOLUĞU KAPADOKYA'DA ALDI
            F.Bahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Gustavo Henrique, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eşi ve 2 çocuğuyla birlikte soluğu Kapadokya'da aldı. Henrique ve ailesi, 30. yaşını da yine bol bol gezdiği Kapadokya'da kutladı. Henrique bu sezon 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

            G.SARAY VE F.BAHÇE SAYILSIN İSTİYOR
            MAÇLARIN sayılmasını isteyen kulüplerin, G.Saray, F.Bahçe, Giresun ve Kayseri olduğu öğrenildi. Maçların tamamının geçersiz olmasını isteyenler ise; Adana Demir, A.Gücü, Antalyaspor, Beşiktaş, İstanbulspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor olduğu ifade edildi.

            AYRICALIK DEĞİL ADALET İSTİYORUZ
            Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "İşinize geldiği zaman Avrupa'nın kuralları ile hareket ediyorsunuz işinize gelmeyince kuralları yok sayıyorsunuz. Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz, adalet istiyoruz" dedi.

            EFES'İN KONUĞU BOLOGNA
            THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes bugün evinde Virtus Bologna ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Ergin Ataman ve öğrencileri bu maç öncesinde 10, rakibi Bologna ise 14. sırada yer alıyor.

            MESSİ 100 GOLÜ GEÇTİ
            Arjantinli yıldız Lionel Messi, Curaçao maçında 3 gol attı ve milli takım kariyerinde 100 gol barajını geçti. Messi, Ronaldo ve İranlı Ali Daei'den sonra milli formayla 100 golü aşan 3. isim oldu.

            GÜNEYLİGİL İLE YOL AYRIMI
            Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, başantrenör Ataman Güneyligil ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Sarı-Kırmızılılar'da yeni başantrenörün ise İspanyol Guillermo Hernandez olacağı ifade edildi.

            M. CİTY'NİN HEDEFİ GABRİ
            Manchester City'nin İspanya'da Celta Vigo forması giyen 20 yaşındaki orta saha Gabri'yi transfer etmek istediği iddia edildi. Ada temsilcisinin genç yıldız için 40 milyon euro ödemesi gerekiyor.

            PİRLO'DAN NET CEVAP
            Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo, Beşiktaş'ın başına geçeceği yönündeki iddialarla ilgili "Beşiktaş haberleriyle alakalı bir şey bilmiyorum. Sadece Karagümrük'e odaklanmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

            KAYSERİSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA
            Süper Lig'de Trabzonspor'un bu hafta Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 1 Nisan Cumartesi saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları 50 lira ile 400 lira arasında değişiyor.

            BURAYA ÇABUK ADAPTE OLDUM
            Trabzonspor'un Gaziantep'ten kiraladığı Lazar Markovic, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Markovic,"Buraya çabuk adapte olmamın sebebi takım arkadaşlarım. Beni çok iyi karşıladılar"dedi. Markovic, "Hocamız bana nerede süre verirse versin bu kulüp için elimden gelen en iyisini sahaya yansıtmak istiyorum" diye konuştu. Yıldız oyuncu, transferle ilgili "Bonservisim Gaziantep'te. Yazın ne olacağını hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

            F.BAHÇE BEKO'YA REAL DARBESİ
            Euroleague'ın 31. haftasında F.Bahçe Beko, Real Madrid deplasmanından boynu bükük ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz 13. yenilgisini, İspanyol ekibi ise 22. galibiyetini aldı. F.Bahçe, yarın 21.30'da Cazoo Baskonia'ya konuk olacak.

            MEMPHİS DOLUDİZGİN
            NBA'de Memphis Grizzlies, konuk ettiği Orlando Magic'i 113-108 mağlup ederek art arda 7. galibiyetini aldı. Memphis'te Desmond Bane 31 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

            BAYERN'İN GÖZÜ MOUNT'TA
            İngiliz basını, Bayern Münih'in Chelsea'nin 24 yaşındaki 10 numarası Mason Mount'u transfer etmek istediğini iddia etti. Mount'un Mavilerle sözleşmesi 2024'te bitiyor.

            RENARD DÖNEMİ KAPANDI
            Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nda Fransız teknik direktör Herve Renard istifa etti. Yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Renard'ın sözleşme fesih talebini yönetime ilettiği ve talebinin kabul edildiği belirtildi.

            TSİTSİPAS'TAN ERKEN VEDA
            Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Rus rakibi Karen Khachanov'a 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek Miami Açık'a son 16'da veda etti. Rus tenisçi, çeyrek finalde Arjantinli Cerundolo ile karşılaşacak.

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            Haberler Spor Galatasaray'dan Rashica harekatı!
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