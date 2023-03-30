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    • Spor
    • 30.03.2023 11:36
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    • 30.03.2023 11:36
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    Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

    Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler sezon sonunda kadrosuna önemli yıldızları katmak isterken uzun yıllar peşinde koşulan yıldız isim sonunda gelecek. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

    Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
    Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

    Sarı lacivertliler, ligde 54 puanla 2. sırada yer alıyor.
    Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

    Kanarya, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.
        Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

        Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transferde.
        Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

        Yönetim, ligdeki gidişata göre transfer hamlelerini şekillendirecek.
        Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

        Kanarya, Galatasaray'ı geçip şampiyon olması halinde transfer stratejisini farklı bir noktaya getirecek.
            Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

            Hem şampiyonluk geliri hem de Şampiyonlar Ligi ihtimali nedeniyle transfer bütçesi artırılacak.
            Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

            Sarı lacivertliler, önünde yaşayabileceği iki seçenek için de planlamalarını sürdürüyor.
            Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

            İzleme komitesi ve menajerlerin önerdiği isimler raporlanıyor.
                Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                Son olarak karar kılınan futbolcular Jorge Jesus'un önüne sunuluyor.
                Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                Portekizli hocanın, önüne sunulan oyuncuya onay vermesi durumunda girişimler başlıyor.
                Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                Yeni sezonda Enner Valencia'nun takımdan ayrılmasını yüksek ihtimal gören yönetim, golcü futbolcunun yerine takviye yapmak için harekete geçti.
                    Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                    Sarı lacivertlilerde Joao Pedro'nun sık sık sakatlanması ve Michy Batshuayi'nin istenen performansı tam olarak gösterememesi sebebiyle araştırmaya geçildi.
                    Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                    Bu doğrultuda transfer operasyonuna erkenden başlayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.
                    Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                    Transfere Jorge Jesus'un da onay verdiği ve 'alabilirsek çok iyi olur' dediği öne sürüldü.
                        Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                        İşte A Spor'un haberine göre sarı lacivertlilerin yeni hedefi...
                        Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                        F.BAHÇE'DEN GIROUD BOMBASI!

                        Fenerbahçe, adı uzun süredir Türk takımlarıyla anılan Olivier Giroud'yu transfer etmek istiyor.
                        Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                        Fransız golcünün ismi neredeyse her sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile geçmişti.
                            Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                            36 yaşındaki forvet sonunda Türkiye'ye geliyor.
                            Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                            Sarı lacivertlilerin, 1.92 boyundaki santrfor için ciddi adımlar atmaya karar verdiği iddia edildi.
                            Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                            Giroud'nun, İtalyan devi Milan ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek.
                                Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                                Bu durumu fırsat bilen sarı lacivertli kurmayların, kısa süre içinde transfere nokta koyması bekleniyor.
                                Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                                Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
                                Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                                Milan'ın, yaşına rağmen büyük katkısı sebebiyle Giroud'yu kadrosunda tutumak istediği ancak Fransız futbolcunun yeni bir maceraya atılmak istediği ifade edildi.
                                    Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                                    Jorge Jesus'un da Giroud ismine sıcak baktığı öne sürüldü.
                                    Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                                    Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
                                    Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                                    Olivier Giroud bu sezon Milan'da 34 maça çıktı.
                                        Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                                        Dünyaca ünlü futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol attı.
                                        Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                                        Ayrıca 6 da asist yaptı.
                                        Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                                        Giroud'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
                                            Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                                            Fransız yıldız, ülke milli takımında 121 maça çıkarken 54 gol kaydetti.
                                            Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

                                            Giroud futbol kariyerinde Chelsea, Arsenal, Grenoble, Tours FC, FC Istres ve Montpellier gibi takımlarda forma giymişti.
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