Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, ligde 54 puanla 2. sırada yer alıyor.
Kanarya, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.
Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, ligde 54 puanla 2. sırada yer alıyor.
Kanarya, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.
Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transferde.
Yönetim, ligdeki gidişata göre transfer hamlelerini şekillendirecek.
Kanarya, Galatasaray'ı geçip şampiyon olması halinde transfer stratejisini farklı bir noktaya getirecek.
Hem şampiyonluk geliri hem de Şampiyonlar Ligi ihtimali nedeniyle transfer bütçesi artırılacak.
Sarı lacivertliler, önünde yaşayabileceği iki seçenek için de planlamalarını sürdürüyor.
İzleme komitesi ve menajerlerin önerdiği isimler raporlanıyor.
Son olarak karar kılınan futbolcular Jorge Jesus'un önüne sunuluyor.
Portekizli hocanın, önüne sunulan oyuncuya onay vermesi durumunda girişimler başlıyor.
Yeni sezonda Enner Valencia'nun takımdan ayrılmasını yüksek ihtimal gören yönetim, golcü futbolcunun yerine takviye yapmak için harekete geçti.
Sarı lacivertlilerde Joao Pedro'nun sık sık sakatlanması ve Michy Batshuayi'nin istenen performansı tam olarak gösterememesi sebebiyle araştırmaya geçildi.
Bu doğrultuda transfer operasyonuna erkenden başlayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.
Transfere Jorge Jesus'un da onay verdiği ve 'alabilirsek çok iyi olur' dediği öne sürüldü.
İşte A Spor'un haberine göre sarı lacivertlilerin yeni hedefi...
F.BAHÇE'DEN GIROUD BOMBASI!
Fenerbahçe, adı uzun süredir Türk takımlarıyla anılan Olivier Giroud'yu transfer etmek istiyor.
Fransız golcünün ismi neredeyse her sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile geçmişti.
36 yaşındaki forvet sonunda Türkiye'ye geliyor.
Sarı lacivertlilerin, 1.92 boyundaki santrfor için ciddi adımlar atmaya karar verdiği iddia edildi.
Giroud'nun, İtalyan devi Milan ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek.
Bu durumu fırsat bilen sarı lacivertli kurmayların, kısa süre içinde transfere nokta koyması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Milan'ın, yaşına rağmen büyük katkısı sebebiyle Giroud'yu kadrosunda tutumak istediği ancak Fransız futbolcunun yeni bir maceraya atılmak istediği ifade edildi.
Jorge Jesus'un da Giroud ismine sıcak baktığı öne sürüldü.
Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Olivier Giroud bu sezon Milan'da 34 maça çıktı.
Dünyaca ünlü futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol attı.
Ayrıca 6 da asist yaptı.
Giroud'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Fransız yıldız, ülke milli takımında 121 maça çıkarken 54 gol kaydetti.
Giroud futbol kariyerinde Chelsea, Arsenal, Grenoble, Tours FC, FC Istres ve Montpellier gibi takımlarda forma giymişti.