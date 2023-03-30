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    • Spor
    • 30.03.2023 12:01
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    • 30.03.2023 12:10
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    Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

    Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Dev maçı Halil Umut Meler yönetecek. Meler, Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a 3-0 yenildiği maçı da yönetmişti.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı 1 Nisan Cumartesi, 2 Nisan Pazar ve 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli müsabakası olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Ligde 27. haftanın programı ve hakemler şöyle:

    1 Nisan Cumartesi

    16.00 Medipol Başakşehir - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

    16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar

    20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

    2 Nisan Pazar

    13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler

    16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman

    20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

    3 Nisan Pazartesi

    20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

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    Haberler Spor Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
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