Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı 1 Nisan Cumartesi, 2 Nisan Pazar ve 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli müsabakası olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.



Ligde 27. haftanın programı ve hakemler şöyle:



1 Nisan Cumartesi



16.00 Medipol Başakşehir - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen



16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar



20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan



2 Nisan Pazar



13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler



16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman



20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler



3 Nisan Pazartesi



20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan