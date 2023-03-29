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    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Ayaklarımız yere sağlam basacak

    Ertuğrul Doğan, “Trabzonspor hepimizin ortak tutkusu. Kulübü sağlam bir yapıya kavuşturacağız. Ayaklarının üzerinde duracak hale gelecek" açıklamasını yaptı.

    Ayaklarımız yere sağlam basacak
    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün internet sitesinden önemli açıklamalara imza attı.

    Doğan, "Hepimiz bu çatının altında bordo ile maviyiz, iki renk, tek sevdayız. Artık yeni bir yol açıyoruz. Bu yol zorluklar barındırıyor olabilir. Ancak tamamını aşacak bilgiye, beceriye, tecrübeye, ruha ve de inada sahibiz. Öncelikle sizlerden sabır ve destek istiyorum. Yakında camiamıza açıklayacağımız 5 yıllık makro plan dahilinde kısa, orta ve uzun vadede neler yapacağımızı daha net şekilde ortaya koyacağız" dedi.

    Başkan Doğan, "Hedeflerimiz gerçekleştiğinde kulübümüz, ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayacak, sağlam bir yapıya kavuşacak, ayaklarının üzerinde duracak hale gelecektir. Trabzonspor hepimizin ortak tutkusudur. Trabzonspor, rahmetli gazeteci Cevat Ocak'ın kitabında ifade ettiği gibi, 'Ona hayat verenlerin hayatıdır.' Bu ilkeden hareketle sözlerime son verirken camiamıza temel ilkemiz olacak, atacağımız her adımda, yapacağımız her işte şeffaflık sözünü veriyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah yardımcımız olsun. Yaşasın Trabzonspor" diyerek sözlerini tamamladı.



    BUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞIZ
    Trabzon'da yönetim kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda Orhan Ak ile devam kararı çıkması gözleri sezon sonunda oluşturulacak olan teknik ekibe çevirdi. Orhan Ak, "Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Bu sorumluluğun üstesinden geleceğiz" dedi.

    NACİ ÜNÜVAR SAKATLANDI
    Trabzonspor'da Naci Ünüvar, Türkiye-Kosova arasında oynanan U21 maçında sakatlandı. Naci'nin uyluk iç bölgesinde kas (adduktor) yaralanması tespit edildi.

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