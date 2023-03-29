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    Efes’in play-off inancı sürüyor

    Anadolu Efes, Milano’yu yenerek bitime 3 maç kala ‘ilk 8’ umudunu taze tuttu...

    Efes’in play-off inancı sürüyor
    Euroleague'de Anadolu Efes, mutlaka kazanması gereken maçta Milano'yu yıktı. İtalyan rakibine 20 sayı fark atan temsilcimiz 31. maçında 15. galibiyetini yaşadı. Efes, yarın Bologna'yı ağırlayacak. 6 Nisan'da Fenerbahçe'ye konuk olacak Lacivert-Beyazlılar, 14 Nisan'da Monaco'yu ağırlayacak ve ilk 8 içinde kalıp playoff'a gitmeye çalışacak.
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    Emlak Konut
    Haberler Spor Efes’in play-off inancı sürüyor
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