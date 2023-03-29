Euroleague'de Anadolu Efes, mutlaka kazanması gereken maçta Milano'yu yıktı. İtalyan rakibine 20 sayı fark atan temsilcimiz 31. maçında 15. galibiyetini yaşadı. Efes, yarın Bologna'yı ağırlayacak. 6 Nisan'da Fenerbahçe'ye konuk olacak Lacivert-Beyazlılar, 14 Nisan'da Monaco'yu ağırlayacak ve ilk 8 içinde kalıp playoff'a gitmeye çalışacak.
- Spor
- 29.03.2023 Gazete
Efes’in play-off inancı sürüyor
Anadolu Efes, Milano’yu yenerek bitime 3 maç kala ‘ilk 8’ umudunu taze tuttu...
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