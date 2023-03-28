Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trabzonspor’da hoca adayları netlik kazanıyor

    Başkan Ertuğrul Doğan,“Tercih edebileceğimiz hocaların çoğu görevde” deyince, gözler Adana Demirspor’un hocası Montella’ya çevrildi. Pirlo ve Tekke de listede yer alan isimler arasında yer aldı.

    Yunus Emre Sel
    Takvim
    Favori Montella Plase Pirlo

    Trabzonspor'da teknik direktör belirsizliğiyle ilgili süreç henüz kesinlik kazanmadı. Yönetim kurulunun kendi içerisinde yaptığı bir ön toplantıda daha çok şu an farklı takımlarda görev yapan isimler üzerinde görüşler ağırlık kazandı.



    TEKKE DE LİSTEDE
    Bu isimler arasında Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Vincenzo Montella ismi ön plana çıkarken, Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo ve son haftalarda İstanbulspor ile iyi bir çıkış yakalayan Bordo-Mavili takımın efsanelerinden Fatih Tekke'nin isimleri de konuşuldu. Karadeniz Fırtınası'nın gündeme gelen hoca adayları arasında nasıl bir tercih yapacağı merak konusu.



    HOCA SAYISI KISITLI
    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da teknik direktörlük konusu ile ilgli yaptığı açıklamada "Boşta olan antrenör sayısı kısıtlı. Tercih edebileceğimiz hocaların çoğu görevde. Bu kulüplere saygısızlık yapma şansımız yok ve sezon sonuna doğru geliyoruz" ifadesini kullanarak, tercihlerinin bu yönde olacağını belirtti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Deprem Bilim Kurulu ile yeni yol haritası
    Haberler Spor Trabzonspor’da hoca adayları netlik kazanıyor
        loading
        SON DAKİKA