Trabzonspor’da hoca adayları netlik kazanıyor

Trabzonspor'da teknik direktör belirsizliğiyle ilgili süreç henüz kesinlik kazanmadı. Yönetim kurulunun kendi içerisinde yaptığı bir ön toplantıda daha çok şu an farklı takımlarda görev yapan isimler üzerinde görüşler ağırlık kazandı.
TEKKE DE LİSTEDE
Bu isimler arasında Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Vincenzo Montella ismi ön plana çıkarken, Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo ve son haftalarda İstanbulspor ile iyi bir çıkış yakalayan Bordo-Mavili takımın efsanelerinden Fatih Tekke'nin isimleri de konuşuldu. Karadeniz Fırtınası'nın gündeme gelen hoca adayları arasında nasıl bir tercih yapacağı merak konusu.
HOCA SAYISI KISITLI
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da teknik direktörlük konusu ile ilgli yaptığı açıklamada "Boşta olan antrenör sayısı kısıtlı. Tercih edebileceğimiz hocaların çoğu görevde. Bu kulüplere saygısızlık yapma şansımız yok ve sezon sonuna doğru geliyoruz" ifadesini kullanarak, tercihlerinin bu yönde olacağını belirtti.