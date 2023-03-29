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    Fenerbahçe Zaniolo’ya 16+5 önerdi

    G.Saray Başkanvekili Erden Timur, F.Bahçe'nin Nicolo Zaniolo için Roma'ya 16 milyon Euro net, 5 milyon Euro bonuslarla 21 milyon Euro teklif ettiğini açıkladı.

    Fenerbahçe Zaniolo’ya 16+5 önerdi
    G.Saray Başkanvekili Erden Timur, TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. F.Bahçe'nin Nicolo Zaniolo için Roma'ya 16 milyon Euro net, 5 milyon Euro bonuslarla 21 milyon Euro teklif edildiğini belgelerle açıkladı.

    Erden Timur, G.Saray'ın ise 15 milyon Euro'yu 5 yıl vadeyle ödeyeceğini, takımın Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez son 16'ya kalırsa 1 milyon Euro, çeyrek ve yarı finale kalırsa 1'er milyon daha verileceğini ifade etti.
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    Emlak Konut
    Haberler Spor Fenerbahçe Zaniolo’ya 16+5 önerdi
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