Fenerbahçe Zaniolo’ya 16+5 önerdi

G.Saray Başkanvekili Erden Timur, TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. F.Bahçe'nin Nicolo Zaniolo için Roma'ya 16 milyon Euro net, 5 milyon Euro bonuslarla 21 milyon Euro teklif edildiğini belgelerle açıkladı.
Erden Timur, G.Saray'ın ise 15 milyon Euro'yu 5 yıl vadeyle ödeyeceğini, takımın Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez son 16'ya kalırsa 1 milyon Euro, çeyrek ve yarı finale kalırsa 1'er milyon daha verileceğini ifade etti.
Erden Timur, G.Saray'ın ise 15 milyon Euro'yu 5 yıl vadeyle ödeyeceğini, takımın Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez son 16'ya kalırsa 1 milyon Euro, çeyrek ve yarı finale kalırsa 1'er milyon daha verileceğini ifade etti.