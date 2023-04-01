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    • 01.04.2023 23:37
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    Galatasaray Adana Demirspor maç sonucu 2-0 (ÖZET)

    Galatasaray Adana Demirspor maçı için araştırmalar hızlandı. Binlerce kişi maçı izlemek için arama motorlarına yöneldi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor'u Nef Stadyumu'nda konuk etti.

    takvim.com.tr
    Galatasaray Adana Demirspor maç sonucu 2-0 ÖZET

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında güçlü Akdeniz ekibi Adana Demirspor'u konuk etti.

    MAÇTAN NOTLAR

    Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 86'ncı dakikada Midtsjö ve 90+8'de penaltıdan Zaniolo kaydetti. Bu sonucun ardından Sarı-kırmızılı ekip, puanını 63'e çıkarıp liderliğini sürdürürken, Adana Demirspor ise 45 puanla 4'üncü sırada kaldı.

    1'inci dakikada Galatasaray etkili geldi. Oliveira'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



    15'inci dakikada Adana Demirspor'da Akintola, sağ kanatta boşta olan Emre Akbaba'yı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruş direkten dışarıya çıktı.

    19'uncu dakikada Galatasaray'da Oliveira'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Abdülkerim Bardakcı topa dokundu fakat top az farkla auta gitti.


        44'üncü dakikada Adana Demirspor'da orta alanda Ndiaye, savunma arkasına sarkan Onyekuru'yu gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden sert vuruşunda top direkten dışarı gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile tamamlandı.

        68'inci dakikada Adana Demirspor etkili geldi. Stambouli'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Cherif Ndiaye kafayla dokundu fakat topu Nelsson çizgiden çıkardı.



        72'nci dakikada Rashica, kafayla topu Boey'e indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

        79'uncu dakikada Galatasaray'da Rashica, uzak mesafeden sert vurdu fakat top dışarıya gitti.

        86'ncı dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sağ kanatta Boey'in açtığı ortayı savunma uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Midtsjö'nün gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



        90'ıncı dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün kullandığı serbest vuruşta topa ön direkte Torreira dokundu fakat kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

        90+6'ncı dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Hızlı kontra atak yakalayan Galatasaray'da Zaniolo'nun pasıyla ceza sahası içerisine giren Yunus Akgün, Rodrigues'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
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