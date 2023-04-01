Galatasaray Adana Demirspor maç sonucu 2-0 (ÖZET)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 86'ncı dakikada Midtsjö ve 90+8'de penaltıdan Zaniolo kaydetti. Bu sonucun ardından Sarı-kırmızılı ekip, puanını 63'e çıkarıp liderliğini sürdürürken, Adana Demirspor ise 45 puanla 4'üncü sırada kaldı.



1'inci dakikada Galatasaray etkili geldi. Oliveira'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.