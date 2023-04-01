Galatasaray Adana Demirspor maç sonucu 2-0 (ÖZET)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında güçlü Akdeniz ekibi Adana Demirspor'u konuk etti.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 86'ncı dakikada Midtsjö ve 90+8'de penaltıdan Zaniolo kaydetti. Bu sonucun ardından Sarı-kırmızılı ekip, puanını 63'e çıkarıp liderliğini sürdürürken, Adana Demirspor ise 45 puanla 4'üncü sırada kaldı.
1'inci dakikada Galatasaray etkili geldi. Oliveira'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
15'inci dakikada Adana Demirspor'da Akintola, sağ kanatta boşta olan Emre Akbaba'yı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruş direkten dışarıya çıktı.
19'uncu dakikada Galatasaray'da Oliveira'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Abdülkerim Bardakcı topa dokundu fakat top az farkla auta gitti.