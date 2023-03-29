Hedefteki adam Stefan Kuntz





HEDEF MAÇLARDA HİÇ YOKUZ...

Kuntz yönetiminde zorluk derecesi yüksek maçlarda Norveç ile berabere kalan Türkiye, Portekiz'e, İtalya'ya ve dün gece de Hırvatistan'a mağlup oldu. Milliler, Kuntz ile kağıt üstünde kolay maçlarda da zorluk yaşadı.



KENARDAN KATKI GELMİYOR

Kuntz ile Faroe Adaları faciası yaşayan Türkiye, oyun ve kadro istikrarı olarak da belli bir seviyeye gelemedi. İyi oynadığımız dakikalarda Hırvatlar öne geçse de dün gece kenar yönetiminden maçı çevirecek hamleler de bir türlü gelmedi. Ve Kuntz yine güvenoyu alamadı.