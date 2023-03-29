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    Hedefteki adam Stefan Kuntz

    Milli Takım’ın başında 1.5 yılı tamamlayan ve 16 maça çıkan Alman teknik adam, zorluk derecesi yüksek hiçbir karşılaşmayı kazanamadı. Oyun ve kadro istikrarı sağlanamadı.

    Hedefteki adam Stefan Kuntz

    EURO 2024 elemelerinde D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, dün gece konuk ettiği Hırvatistan'a mağlup olurken, hedefteki adam Alman teknik direktör Stefan Kuntz oldu.

    Milli Takım'ın başında 1.5 yılı geride bırakan Stefan Kuntz dün gece ile birlikte bu süre zarfında zorluk derecesi yüksek 4. maçından da galibiyetle çıkamadı.



    HEDEF MAÇLARDA HİÇ YOKUZ...
    Kuntz yönetiminde zorluk derecesi yüksek maçlarda Norveç ile berabere kalan Türkiye, Portekiz'e, İtalya'ya ve dün gece de Hırvatistan'a mağlup oldu. Milliler, Kuntz ile kağıt üstünde kolay maçlarda da zorluk yaşadı.

    KENARDAN KATKI GELMİYOR
    Kuntz ile Faroe Adaları faciası yaşayan Türkiye, oyun ve kadro istikrarı olarak da belli bir seviyeye gelemedi. İyi oynadığımız dakikalarda Hırvatlar öne geçse de dün gece kenar yönetiminden maçı çevirecek hamleler de bir türlü gelmedi. Ve Kuntz yine güvenoyu alamadı.



    HIRVATİSTAN ŞANSLIYDI
    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Rakibimiz daha şanslıydı. 9 tane gol pozisyonuna girdik. Hiçbirini gol yapamadık. Onlar 5 pozisyonda 2 gol attılar. Dünya sıralamasında 7. olan bir takıma kaybettik" dedi.

    KUNTZ: BİZİM RAKİBİMİZ GALLER
    KUNTZ maç sonu oyuncuların topa ilk dokunuşundaki farkın çok etkili olduğunu belirtti. Alman çalıştırıcı, "Gruptaki rakibimiz Galler. Onları mutlaka yenmemiz gerekiyor. 8 adımımız var. 2 adımı oynadık. Önümüzdeki maçlarda daha iyi iş çıkarıp kazanmak istiyoruz" dedi.

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    Emlak Konut
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