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    Fener derbi için start verdi

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

    Fener derbi için start verdi
    Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde milli takımlarına giden futbolcularımızın yokluğunda gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına bugün de devam edecek.
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    Emlak Konut
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