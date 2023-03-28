Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Zaniolo'nun sözleşme şartlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erden Timur, "Yaz transfer döneminde de aynı şeye bakıyorduk. Son gün hangi transferde sorun olur ona bakıyorduk.
Erden Timur canlı yayında açıkladı! İşte Zaniolo'nun transfer ücreti | VİDEO
Türkiye'ye oyuncuları makul maliyetlerle getirebilmek için bir sorun olması gerekiyor. Ya kulüp izin vermeyecek ya da oyuncu sorun yaşayacak kulübüyle. Ya da kulüp oynatmayacak.