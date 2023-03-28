Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

İtalyan oyuncunun sözleşme şartlarıyla ilgili Erden Timur şu ifadeleri kullandı, "5 yıl vadeyle olan sözleşme ve 15 Ekim 2023 ilk ödemesi. 526 bin 300 Euro son 16 ya kalırsa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Zaniolo bunların yüzde 50'sine forma giyerse. İki defa oluyor ve bunun toplamı 1 milyon 52 bin Euro. Bunun tekrarlanması durumunda da aynı bonus.