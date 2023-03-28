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    • Spor
    • 28.03.2023 21:26
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    • 28.03.2023 21:36
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    Erden Timur'dan şok sözler! Zaniolo, Icardi ve F.Bahçe...

    Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da yaptığı transferlerle taraftarların gözdesi haline gelen Erden Timur, flaş açıklamalarda bulundu. Zaniolo'nun bonservis bedelini açıklayan Timur, Icardi için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini söyledi. İşte o sözler...

    takvim.com.tr
    Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

    Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
    Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

    Zaniolo'nun sözleşme şartlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erden Timur, "Yaz transfer döneminde de aynı şeye bakıyorduk. Son gün hangi transferde sorun olur ona bakıyorduk.

    Erden Timur canlı yayında açıkladı! İşte Zaniolo'nun transfer ücreti | VİDEO
    Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

    Türkiye'ye oyuncuları makul maliyetlerle getirebilmek için bir sorun olması gerekiyor. Ya kulüp izin vermeyecek ya da oyuncu sorun yaşayacak kulübüyle. Ya da kulüp oynatmayacak.
        Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

        Zaniolo'nun sözleşmesinin bitmesine 1.5 yıl vardı. Bournemouth'a gitmek istemiyor. Premier Lig'de düşmeye oynayan bir takıma gitmek istemiyor. Böyle olunca Roma taraftarları Zaniolo'ya tepki gösteriyor.
        Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

        Bizim de baktığımız bu tarz yaşanmış şeyler. Roma 6 ay oynatmayacaktı. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan ve 6 ay oynamayan bir oyuncu bir daha 30 milyonları bulamaz. Dolayısıyla gitmesine izin vermeleri gerekiyordu. Biz görüşmeler yaptık." dedi.
        Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

        İtalyan oyuncunun sözleşme şartlarıyla ilgili Erden Timur şu ifadeleri kullandı, "5 yıl vadeyle olan sözleşme ve 15 Ekim 2023 ilk ödemesi. 526 bin 300 Euro son 16 ya kalırsa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Zaniolo bunların yüzde 50'sine forma giyerse. İki defa oluyor ve bunun toplamı 1 milyon 52 bin Euro. Bunun tekrarlanması durumunda da aynı bonus.
            Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

            Çeyrek finale kalırsa yine 1 milyon, yarı finale kalırsa 1,5 gibi. Bu turnuvalarda Zaniolo'nun oynadığı maçların yüzdesine bağlı olarak bonuslar toplanırsa 30 milyon oluyor.
            Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

            Galatasaray Türkiye Kupası'nı alırsa 780 bin Euro ve oyuncunun oynaması şartı. Milli takımda yarı finale ve finale kalması halinde de bonuslar var. Bunların hepsinin olma ihtimali yüzde 10 değil.
            Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

            Diyelim ki Galatasaray çeyrek final oynadı, o zaman hemen verin helali hoş olsun. Zaniolo'nun bonuslar çıktığında maliyeti 15 milyon Euro."
                Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

                "Fenerbahçe teklif etti, Zaniolo'yu alamadı. Fenerbahçe, bizden çok daha fazla para verdi.
                Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

                Biz oyuncuyu zaten ikna etmiştik, oyuncu bizde oynamak istedi."
                Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

                'ICARDİ İÇİN FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ'

                "Biz hiçbir rakip takım transferine teklif vermedik. Icardi'de de böyle oldu. Icardi için Fenerbahçe devreye girdi, okey girebilir ama giriyorsa 'Girdim' der.
                    Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

                    Zaniolo'da da devreye girdi ama biz aldık. Ben bunu şu an söylemek zorunda olduğum için söylüyorum.
                    Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

                    Zaniolo'nun eskiliği mi kalmadı, sakatlığı mı kalmadı, 'Ali Bey'in yoğurt yiyişi farklı, böyle adamları istemiyor' mu kalmadı. Her şey yapıldı."
                    Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

                    LİGİ BİTİRTMEM AÇIKLAMASI

                    Erden Timur, TV100'e yaptığı açıklamalarda Alanyaspor maçının ardından yaptığı çıkışla ilgili, "Alanyaspor maçı sonrası çıkıp yaptığım konuşma yanlıştı. Bu lig bu şekilde biter mi diye söylemiştim. Sinirle söylenen bir şeydi.
                        Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

                        Sonrasında bu sözlerin maksadını aştığını söyledim ve özür diledim.

                        Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

                        Tecrübesizlik ve sinirle söyledim.

                        Erden Timur’dan flaş açıklamalar! Zaniolo ve Icardi için Fenerbahçe...

                        Birbirimizin insan olduğunu unutuyoruz. Benimki maksadını aşan şeylerdi, bunun sürekli gündeme getirilmesi de maksatlıydı." ifadelerini kullandı.
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                        Haberler Spor Erden Timur'dan şok sözler! Zaniolo, Icardi ve F.Bahçe...
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