Galatasaray, Karabağ'ın sol beki için transfer görüşmelerine başladı





BİR SÜREDİR İZLENİYOR

Galatasaray'ın scout ekipleri, 22 yaşındaki Azeri futbolcuyla ilgili detaylı araştırma yaptı. Ayrıca oyuncunun bazı maçlarının da izlendiği öğrenildi. Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan Toral Bayramov, sol açık ve sağ açık mevkilerinde de oynayabiliyor. 1 milyon euro değer biçilen futbolcu için kulüpler arasında görüşmeler başladı. Galatasaraylı yetkililer, Karabağ ile oynanan hazırlık maçı sonrasında ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.