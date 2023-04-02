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    • 02.04.2023 17:39
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    • 02.04.2023 17:39
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    Akhisarspor Hatayspor'u ağırladı!

    Akhisarspor Başkanı Özay Alkan, 6 şubat gün ülkemizde yaşanan felaket sonrası tesislerini kaybeden Hatayspor'u Akhisar'a davet etti. Konuyu görüşmek üzere Hatayspor Teknik Direktörü Volkan  Demirel tesislerimizi ve stadyumumuzu gezdi.

    takvim.com.tr
    Akhisarspor Hatayspor’u ağırladı!

    Akhisarspor Başkanı Özay Alkan, 6 şubat gün ülkemizde yaşanan felaket sonrası tesislerini kaybeden Hatayspor'u Akhisar'a davet etti. Konuyu görüşmek üzere Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel tesislerimizi ve stadyumumuzu gezdi.

    İşte Akhisarspor tarafından yapılan açıklama;

    "Başkanımız Özay Alkan, yaşanan acı deprem felaketinden kötü etkilenen ve yaralarını sarmaya çalışan Hatayspor'u önümüzdeki sezon maçlarını Akhisar'da oynamaları için Akhisar'a davet etti. Bugün tesislerimizi gezip görme fırsatı bulan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile olumlu geçen görüşmelerin ardından gelişmeleri siz değerli taraftarlarımızla paylaşacağız."

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