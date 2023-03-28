Fenerbahçe 19’luk 10 numara Marlon'a kancayı attı





3 BÖLGEDE FORMA GİYİYOR

Portekizli teknik adamın çok beğendiği genç yıldız için "Brezilya milli takımının gelecekteki kaptanı." ifadesini kullandığı da ortaya çıktı. Aralık 2003 doğumlu olan Marlon Gomes, 10 numara dışında merkez orta saha ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. 19 yaşında ve 1.76 boyunda olan Marlon Gomes, 12 kez Brezilya'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi. Vasco de Gama kulübüyle 31 Aralık 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marlon'un Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı ve şu ana kadar kendisine yapılan en ciddi teklifin de Fenerbahçe'den geldiği ifade ediliyor. 19 yaşındaki orta sahanın aynı zamanda yakın gelecekte Brezilya Milli Takım kadrosunda kendisine yer bulabileceği ve bunun bir sürpriz olmayacağı da Brezilya basını tarafından ifade ediliyor.