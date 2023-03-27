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    • Spor
    • 27.03.2023 12:33
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    • 27.03.2023 12:33
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    Fenerbahçe'de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi! İşte o isimler

    Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesi sakatlık krizi ile boğuşan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ilk 11 için kararını verdi. İşte Portekizli hocanın derbi taktiği ve sahaya süreceği isimler...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11’ini belirledi! İşte o isimler

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
    Fenerbahçe’de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11’ini belirledi! İşte o isimler

    Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
    Fenerbahçe’de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11’ini belirledi! İşte o isimler

    2 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
        Fenerbahçe’de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11’ini belirledi! İşte o isimler

        Mücadele öncesi Fenerbahçe, topladığı 54 puanla ve maç eksiğiyle 2. sırada bulunuyor.
        Fenerbahçe’de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11’ini belirledi! İşte o isimler

        49 puanı bulunan Beşiktaş ise 3. sırada yer alıyor.
        Fenerbahçe’de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11’ini belirledi! İşte o isimler

        Son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, derbiyi kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
            Fenerbahçe’de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11’ini belirledi! İşte o isimler

            Ezeli rakibi gibi son 3 maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş da Kadıköy'den zaferle ayrılarak üst sıraları zorlamyı hedefliyor.
            Fenerbahçe’de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11’ini belirledi! İşte o isimler

            Büyük maçların tamamında sahaya üçlü defans anlayışıyla çıkan Jorge Jesus, bu maçta hangi sistemi uygulayacağı adeta maçın en kritik sorusu.
            Fenerbahçe’de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11’ini belirledi! İşte o isimler

            Sarı lacivertliler üçlü defans oynarsa sahaya Serdar Aziz-Samet-Szalai; dörtlü defans oynarsa Osayi-Samet-Szalai-Ferdi dizilişiyle çıkması bekleniyor.
                Fenerbahçe’de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11’ini belirledi! İşte o isimler

                ARDA GÜLER İLK 11'E

                Hürriyet'in haberine göre; İrfan Can Kahveci'nin form grafiğinde yaşadığı düşüş, Jesus'un zihninde Arda'yı formaya bir adım daha yaklaştırırken orta sahada forması garanti olan tek isim Arao.
                Fenerbahçe’de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11’ini belirledi! İşte o isimler

                Bu kritik maçta Jesus'un forma vermek için bu hafta antrenmanlarda dikkatle izleyeceği diğer iki isim Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc.

                Fenerbahçe’de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11’ini belirledi! İşte o isimler

                Zenit maçında istekli oyunu ve güzel golüyle çıkışta olduğu belli olan Mert Hakan, antrenmanlardaki performansı belirleyici olacak.
                    Fenerbahçe’de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11’ini belirledi! İşte o isimler

                    Zor bir sakatlık sürecinden geçse de milli arada sağlık ekibinin titiz çalışma süreciyle Beşiktaş maçında oynama olasılığı yükselen Enner Valencia'nın yanında King'in yokluğunda forma Joao Pedro'nun olacak.

                    Fenerbahçe’de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11’ini belirledi! İşte o isimler

                    Bu sezon büyük umutlarla alınsa da yaşadığı iki ciddi sakatlıkla bir türlü bekleneni veremeyen Pedro için bu maç çıkış maçı olabilir.

                    Fenerbahçe’de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11’ini belirledi! İşte o isimler

                    Jesus golcüsünü Karagümrük hazırlık maçında 90 dakika oynatmış, Alanya maçında süre vermiş, Zenit karşısında ilk 11'de sahaya sürerek maç eksiğinden kurtulmasını sağlamıştı.
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                    Haberler Spor Fenerbahçe'de Jorge Jesus Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi! İşte o isimler
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