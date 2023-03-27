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    • Spor
    • 27.03.2023 13:09
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    • 27.03.2023 13:09
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    Beşiktaş'a Tottenham'dan transfer!

    Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sezon sonu için flaş bir isim transfer listesine girdi. Siyah beyazlıların, İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen o isim için devreye girdiği öğrenildi. İşte transferin detayları...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’a Tottenham’dan transfer!

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaşlı idarecilerin gündemine, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Matar Sarr geldi.
    Beşiktaş’a Tottenham’dan transfer!

    BEDELSİZ KİRALIK

    Fanatik'in haberine göre kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 20 yaşındaki Senegalli orta sahaya jet olumlu yanıt veren Beşiktaş, oyuncusunu bedelsiz olarak kiralık göndermeye olumlu bakan Tottenham'la sezon sonuna doğru pazarlıklara başlayacak.
    Beşiktaş’a Tottenham’dan transfer!

    17 MİLYON EURO'YA TOTTENHAM'A GELDİ

    2021 yılında Fransız ekibi Metz'den 17 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer olan Sarr, geçen sezonu da geldiği kulüpte kiralık olarak geçirmişti.

        Beşiktaş’a Tottenham’dan transfer!

        Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara bölgelerinde süre alabilen Sarr, bu sezon Tottenham'da 7 Premier Lig karşılaşmasına çıktı.
        Beşiktaş’a Tottenham’dan transfer!

        Matar Sarr'ın mevcut piyasa değeri tam 15 milyon Euro.
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