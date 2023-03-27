Beşiktaş’a Tottenham’dan transfer!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaşlı idarecilerin gündemine, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Matar Sarr geldi.
BEDELSİZ KİRALIK
Fanatik'in haberine göre kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 20 yaşındaki Senegalli orta sahaya jet olumlu yanıt veren Beşiktaş, oyuncusunu bedelsiz olarak kiralık göndermeye olumlu bakan Tottenham'la sezon sonuna doğru pazarlıklara başlayacak.
17 MİLYON EURO'YA TOTTENHAM'A GELDİ
2021 yılında Fransız ekibi Metz'den 17 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer olan Sarr, geçen sezonu da geldiği kulüpte kiralık olarak geçirmişti.