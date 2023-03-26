Trabzonspor’da seçim heyecanı! Ertugdul Doğan 18. başkan olmaya hazırlanıyor

Trabzonspor'un Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek. Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-Mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek. Trabzonspor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulunda yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi. Gündemin okunmasının ardından Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu. Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin, okuduğu raporda bordo- Mavili kulübün 31 Ocak 2023 itibariyle net borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin lira olduğunu açıkladı.







9278 ÜYE OY KULLANACAK

Konuşmacıların ardından, Divan Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı oylama ile Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi. Genel kurulun ilk günü ibra ile sona erdi. Trabzonspor Kulübü'nde tek liste ile girilen seçimlerde başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın bugün yapacağı konuşmanın ardından başlayacak oy verme işlemi 16.00'da sona erecek. 9 bin 278 üyenin genel kurulda oy kullanma hakkı bulunuyor.



İŞTE DOĞAN'IN LİSTESİ

ASIL ÜYELER:

Zeyyat Kafkas

Ali Haydar Gedikli

Sami Karaman

Kemal Ertürk

Serkan Kılıç

Nevzat Kaya

Faruk Hacıhaliloğlu

Yahya Karahasan

Taner Fikret Saral

Coşkun Öztürk

Ahmet Beşir

İbrahim Şahinkaya

Derviş Köz

Birhan Emre Yazıcı



YEDEK ÜYELER:

Ceyhun Eskici

Hüseyin Ekşi

İmdat Yılmaz

Fatih Solak

Selim Burak Özdemir

Mustafa Atmaca

Ali Beyazlı

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