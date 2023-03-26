Trabzonspor'un Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek. Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-Mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek. Trabzonspor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulunda yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi. Gündemin okunmasının ardından Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu. Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin, okuduğu raporda bordo- Mavili kulübün 31 Ocak 2023 itibariyle net borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin lira olduğunu açıkladı.
9278 ÜYE OY KULLANACAK
Konuşmacıların ardından, Divan Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı oylama ile Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi. Genel kurulun ilk günü ibra ile sona erdi. Trabzonspor Kulübü'nde tek liste ile girilen seçimlerde başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın bugün yapacağı konuşmanın ardından başlayacak oy verme işlemi 16.00'da sona erecek. 9 bin 278 üyenin genel kurulda oy kullanma hakkı bulunuyor.
İŞTE DOĞAN'IN LİSTESİ
ASIL ÜYELER:
Zeyyat Kafkas
Ali Haydar Gedikli
Sami Karaman
Kemal Ertürk
Serkan Kılıç
Nevzat Kaya
Faruk Hacıhaliloğlu
Yahya Karahasan
Taner Fikret Saral
Coşkun Öztürk
Ahmet Beşir
İbrahim Şahinkaya
Derviş Köz
Birhan Emre Yazıcı
YEDEK ÜYELER:
Ceyhun Eskici
Hüseyin Ekşi
İmdat Yılmaz
Fatih Solak
Selim Burak Özdemir
Mustafa Atmaca
Ali Beyazlı
- Spor
- 26.03.2023 Gazete
Trabzonspor’da seçim heyecanı! Ertugdul Doğan 18. başkan olmaya hazırlanıyor
Seçime tek aday olarak girecek Ertugdul Doğan gün sonunda Trabzonspor’un 18. başkanı olacak. Trabzonspor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulunda yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.
Trabzonspor'un Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek. Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-Mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek. Trabzonspor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulunda yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi. Gündemin okunmasının ardından Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu. Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin, okuduğu raporda bordo- Mavili kulübün 31 Ocak 2023 itibariyle net borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin lira olduğunu açıkladı.
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