Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trabzonspor’da seçim heyecanı! Ertugdul Doğan 18. başkan olmaya hazırlanıyor

    Seçime tek aday olarak girecek Ertugdul Doğan gün sonunda Trabzonspor’un 18. başkanı olacak. Trabzonspor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulunda yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.

    Trabzonspor’da seçim heyecanı

    Trabzonspor'un Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek. Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-Mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek. Trabzonspor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulunda yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi. Gündemin okunmasının ardından Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu. Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin, okuduğu raporda bordo- Mavili kulübün 31 Ocak 2023 itibariyle net borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin lira olduğunu açıkladı.



    9278 ÜYE OY KULLANACAK
    Konuşmacıların ardından, Divan Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı oylama ile Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi. Genel kurulun ilk günü ibra ile sona erdi. Trabzonspor Kulübü'nde tek liste ile girilen seçimlerde başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın bugün yapacağı konuşmanın ardından başlayacak oy verme işlemi 16.00'da sona erecek. 9 bin 278 üyenin genel kurulda oy kullanma hakkı bulunuyor.

    İŞTE DOĞAN'IN LİSTESİ
    ASIL ÜYELER:
    Zeyyat Kafkas
    Ali Haydar Gedikli
    Sami Karaman
    Kemal Ertürk
    Serkan Kılıç
    Nevzat Kaya
    Faruk Hacıhaliloğlu
    Yahya Karahasan
    Taner Fikret Saral
    Coşkun Öztürk
    Ahmet Beşir
    İbrahim Şahinkaya
    Derviş Köz
    Birhan Emre Yazıcı

    YEDEK ÜYELER:
    Ceyhun Eskici
    Hüseyin Ekşi
    İmdat Yılmaz
    Fatih Solak
    Selim Burak Özdemir
    Mustafa Atmaca
    Ali Beyazlı

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    ÖZEL | Twitter’dan milli iradeye kirli operasyon
    Haberler Spor Trabzonspor’da seçim heyecanı! Ertugdul Doğan 18. başkan olmaya hazırlanıyor
        loading
        SON DAKİKA