Stefan Kuntz: Oruç tutan oyuncularımı destekliyorum!

Republican Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuntz, şunları söyledi:

"Üçlü defanstan yeterince hızlı bir şekilde merkez orta saha oyuncularına topu getiremedik. Beklerin önlerine ya da kenarlarında yeterince opsiyonları yoktu. Ermenistan'ın çok duygusal ve zorlayıcı oynayacağını biliyorduk. Her zaman yeni bir hoca geldiğinde bu sahaya yansır. Gerçekten çok zorlayan ve koşan bir takımdı. Yeterince ikili mücadele kazanamadık, bireysel hatalarımız da çok oldu. İkinci devrede sistemi değiştirdik. Böylece oyun içinde biraz daha kontrol sahibi olabildik. Kolay bir maç olmadı, yine de hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Zor bir deplasmandı. Bunun için de sevinçliyiz."

Kuntz, "Bazı oyuncuları oruç tuttuğu için kadroya dahil etmediğiniz iddia edildi. Bu iddialara yanıtınız nedir?" sorusuna, "Öncelikle karşı bir soru sormak isterim. Kadro tercihimde oruç tutma niteliğine göre karar verdiysem sizler bunu nasıl biliyorsunuz? Doğru olan A Milli Takım'da birçok oyuncu niyetliydi. Yüzde yüz bu konuyu destekliyorum. Kadromu kurarken, o gün performans yönünden oyuncularımla maçı en iyi nasıl oynayabilirsem o yönde 11'imi seçiyorum. Severek buradayım, kültürel değişiklikleri kabul ediyorum, çok büyük saygı gösteriyorum. Bu tarz durumlar, karar vermemde bir rol oynamıyor." yanıtını verdi.



"ABDÜLKERİM'İN İKİ HAFTALIK TEDAVİ SÜRECİ OLDUĞU SÖYLENDİ"

Alman teknik adam, "Abdülkerim Bardakcı baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı ancak Galatasaray'ın oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi. Abdülkerim kadrodan erken mi çıkarıldı?" sorusunu ise "Abdülkerim konusu da rahatlıkla açıklığa kavuşacaktır. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık, nöroloji bölümünden iki haftalık tedavi süreci olduğu söylendi. Biz de bu doğrultuda kararımızı verdik." şeklinde yanıtladı.

Kuntz, 3'lü defansla ilgili gelen bir soru karşısında ise şunları söyledi:

"Kasım ayında oynadığımız maçlarda 3'lü defansı sahaya iyi yansıttığımızı hatırlayabilirsiniz. İskoçya, Kıbrıs'ı yendi daha yeni, Çekya da Polonya'yı 4-1 yendi. Rakipleri de çok zayıf rakipler değildi. O maçlarda denemiş olduğumuz şeylerden dolayı bugün bunu tercih ettik, maç içinde sistemi değiştirdiğimizde bundan verim alabiliyoruz. Bunun doğrultusunda çalışacağız. Hırvatistan'la ilgili düşüncelerimiz oldu ama bu maçı oynamadan o maça odaklanmak doğru olmayacaktır. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum, bizi burada çok iyi karşıladılar, bu yüzden Ermeni halkına, takımım adına teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki maçlar için başarılar diliyorum."

Stefan Kuntz, Bursa'da taraftarlardan büyük bir destek beklediklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Soyunma odasında da oyuncularımız oyunlarından çok memnun değillerdi. Aynı zamanda kazandıkları için mutlulardı. Bugün Ermenistan, taraftarlarınca çok iyi desteklendi. Bu yüzden biz de Bursa'da gelecek desteği sabırsızlıkla bekliyoruz. Türk futbolcular duygusal ve destek aldıkları yerde daha iyi oynuyorlar. Bursa'daki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bursa'daki taraftarın ne kadar güçlü olduğunu da duyduk. Aynı zamanda şunu da öğrendim Bursa'da hem Almanya'yı hem de Hollanda'yı yenmişiz. Bütün oyuncularımız şunu söyledi, (Türkiye'ye döndüğümüz için mutluyuz ve evimizde Hırvatistan'a karşı oynayacağımız için mutluyuz.)"