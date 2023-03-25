Ermenistan’ı devirdik 3 puanla başladık! MAÇ ÖZETİ

EURO 2024 elemelerinde heyecan başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız Almanya yolunda gruptaki ilk maçına Ermenistan deplasmanında çıktı.

Milliler sahadan 2-1 galip ayrıldı ve gruba 3 puanla başladı.

Maçta Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşsek de Orkun Kökçü ve Enes Ünal'la maçı çevirmeyi başardık.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında salı günü Hırvatistan ile Bursa'da karşılaşacak.

3'LÜ SAVUNMAYLA BAŞLADIK!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, forvet oyuncuları Cenk Tosun ve Enes Ünal'a ilk 11'de görev verdi.

Alman teknik adam takımını sahaya Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Cenk Tosun ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Arda Güler ve Cenk Özkaçar ise yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda yer alan Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz ve Mehmet Can Aydın ise maç kadrosunda yer almadı.

Aday kadroya İlk kez davet edilen Umut Nayir, yedekler arasında forma şansı bekledi.

OZAN KABAK DOĞUM GÜNÜNDE SAHADA

A Milli Futbol Takımının savunma oyuncularından Ozan Kabak, doğum gününde Ermenistan'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik heyet ve takım arkadaşları, karşılaşma öncesinde kampta pasta keserek 24 yaşına giren Ozan Kabak'ın doğum gününü kutladı.

MERT GÜNOK 663 GÜN SONRA MİLİL TAKIM KALESİNDE

A Milli Futbol Takımının Ermenistan ile oynadığı karşılaşmada kaleyi koruyan Mert Günok, 663 gün sonra ay-yıldızlı ekibin kalesine geçti.

Mert, son olarak milli takımın Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkmıştı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.

Stefan Kuntz, ilk kez aday kadroya çağırdığı Mert'i ilk 11'de sahaya sürdü.

İSTİKLAL MARŞI ISLIKLANDI

Milli takımın, Ermenistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide İstiklal Marşı okunurken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Ay-yıldızlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktığında da tribünden ıslık sesleri aralıksız sürdü.

BAKAN KASAPOĞLU KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDE İZLEDİ

A Milli Takımın, Ermenistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden izledi.

Bakan Kasapoğlu mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Fransa Milli Takımı'nın Ermeni asıllı eski futbolcusu Youri Djorkaeff de yer aldı.

TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNDE YER ALAMADI

Ermenistan ile deplasmanda oynanan karşılaşmada UEFA'nın talebi doğrultusunda Türk taraftarlar tribündeki yerlerini alamadı.

Ermeni taraftarlar ise 14 bin 400 kişilik stadı tamamen doldurdu.