Milli takımımız Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne galibiyetle başladı

Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle yenik duruma düştük. 34. dakikada ise beraberlik golünü bulduk. Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü ceza sahası dışından çok sert vurdu. Yerden giden top kaleci Baglaryan'ın bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-1... Dakikalar 51'i gösterdiğinde Cengiz Ünder ile gole yaklaştık. Yıldız futbolcu kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda biraz ağır kalınca mutlak bir golden olduk. 64'te Kerem Aktürkoğlu ile öne geçtik. Enes Ünal kendisine yapılan faul sonrası oyuna hızlı başladı. Topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, millileri öne geçiren golü attı: 1-2... 72'de Briasco'nun şutunda kalecimiz Mert Günok müthiş bir kurtarışa imza attı. Milliler, D Grubu'ndaki ilk maçını kazanarak elemelere galibiyetle başladı.
KEREM: GOL ENES'İN
Milli formayla 18. maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4. kez fileleri sarstı. 24 yaşındaki futbolcu, "Bence gol Enes'in. Çok güzel pas attı, çok güzel gördü beni. Böyle maçlar biraz zor olabiliyor. Konsantrasyonumuz yerindeydi, güzel hazırlandık ama bazı böyle maçlarda zorlanabiliyoruz. Önemli olan galibiyet almaktı" ifadelerini kullandı.
ERMENİSTAN'A AYNI TARİFE
Ermenistan ile oynadığı 3 maçı da kazanan Türkiye, bu karşılaşmalarda 2'şer gol attı. Ay-Yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.