Milli takımımız Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne galibiyetle başladı





ÇOK GÜZEL BİR DÖNÜŞ OLDU

A Milli Takım formasını 663 gün sonra giyen Mert Günok, kalesine gelen 4 isabetli şutun 3'ünü kurtardı. Son olarak Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynanan ve 0-0 biten hazırlık maçında sahaya çıkan Mert, "Zor oldu. Hem geldiğimiz ülke açısından hem de ilk maç olması açısından... Genelde bu tarz maçlar hep zor geçer. Benim için de güzel bir dönüş oldu" diye konuştu.



ERMENİLER'DEN SAYGISIZLIK

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynanan Ermenistan-Türkiye maçında Ermeniler, İstiklal Marşı okunurken büyük bir saygısızlık yaptı. Marşımızı ıslıklayan Ermeniler'e sosyal medyadan büyük tepki gösterildi.

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