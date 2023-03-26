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    Milli takımımız Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne galibiyetle başladı

    Ay-Yıldızlılarımız, 10. dakikada Ozan Kabak’ın kendi kalesine attığı golle şok yaşattı... 34’te Orkun ve 64’te Kerem Aktürkoğlu ile Erivan’da 3 puanı kaptı..

    İnandık bi ’Kerem’

    Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle yenik duruma düştük. 34. dakikada ise beraberlik golünü bulduk. Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü ceza sahası dışından çok sert vurdu. Yerden giden top kaleci Baglaryan'ın bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-1... Dakikalar 51'i gösterdiğinde Cengiz Ünder ile gole yaklaştık. Yıldız futbolcu kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda biraz ağır kalınca mutlak bir golden olduk. 64'te Kerem Aktürkoğlu ile öne geçtik. Enes Ünal kendisine yapılan faul sonrası oyuna hızlı başladı. Topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, millileri öne geçiren golü attı: 1-2... 72'de Briasco'nun şutunda kalecimiz Mert Günok müthiş bir kurtarışa imza attı. Milliler, D Grubu'ndaki ilk maçını kazanarak elemelere galibiyetle başladı.



    KEREM: GOL ENES'İN
    Milli formayla 18. maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4. kez fileleri sarstı. 24 yaşındaki futbolcu, "Bence gol Enes'in. Çok güzel pas attı, çok güzel gördü beni. Böyle maçlar biraz zor olabiliyor. Konsantrasyonumuz yerindeydi, güzel hazırlandık ama bazı böyle maçlarda zorlanabiliyoruz. Önemli olan galibiyet almaktı" ifadelerini kullandı.



    ERMENİSTAN'A AYNI TARİFE
    Ermenistan ile oynadığı 3 maçı da kazanan Türkiye, bu karşılaşmalarda 2'şer gol attı. Ay-Yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.



        ORKUN DIŞARIDAN AFFETMİYOR
        Milli Takım formasıyla ikinci golünü Ermenistan ağlarına gönderen Orkun Kökçü, bu gollerin ikisini de ceza sahası dışından kaydetti. 22 yaşındaki yıldız dün çok şık bir gole imza attı.



        DOĞUM GÜNÜNDE BÜYÜK ŞANSSIZLIK
        A Milli Takımımız'ın stoperlerinden Ozan Kabak, Ermenistan maçına ilk 11'de başladı. Genç oyuncu dün 24. doğum gününü kutladı. Yıldız futbolcu, Ermenistan maçında büyük bir şanssızlık yaşadı ve topu kendi kalesine gönderdi.



        ERİVAN'DA TARTIŞMALI KARAR
        A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ile oynadığı maçta tartışmalı pozisyonlar da vardı. Millilerimiz, dakikalar 19'u gösterdiğinde penaltı bekledi. Ay-Yıldızlı ekibimizin gol umudu Cenk Tosun, Ermeni futbolcu Kamo Hovhannisyan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak; İspanyol hakem Jose Martinez pozisyonu es geçti ve penaltı vermedi.



            ENES'TEN AKIL DOLU ASİST
            Milli takımımızın ikinci golünde Enes Ünal asisti ayağıyla değil adeta 'beyniyle' yaptı. Kendisine yapılan faul sonrası rakibin yerleşmesini beklemeden Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına koşusunu gören Enes Ünal verdiği gol pasıyla galibiyette büyük rol oynamayı başardı.



            DAHA İYİ OLACAĞIZ
            A Milli Futbol Takımı ile ilk resmi maçında asist yapan Onur Bulut, "Zor bir galibiyetti. İyi bir futbol sergileyemedik. Uzun bir süre sonra ilk maçımızdı. Günden güne daha iyi olacağız" dedi.



            ÜÇLÜ SAVUNMAYA 45 DAKİKA DAYANDI
            Türkiye A Milli Teknik Direktörü Kuntz, Ermenistan maçına Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü savunma üçlüsüyle çıktı. Hücum hattında ise Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Cenk Tosun yan yana yer aldı. İlk 45'te oyun üstünlüğünü alamayınca Kuntz, devrede savunmadan Merih ile hücumdan Cenk'i çıkardı. Yerlerine Salih Özcan ve Kerem Aktürkoğlu girdi. Böylece savunma Onur, Ozan, Çağlar, Ferdi; orta saha Orkun, Salih, Cengiz, Hakan ve Kerem'den oluştu. Kerem galibiyet golünü atan isim oldu.



                BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDEN İZLEDİ
                Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ermenistan maçını tribünden izledi. Kasapoğlu'nun yanında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da yer aldı.



                ÇOK GÜZEL BİR DÖNÜŞ OLDU
                A Milli Takım formasını 663 gün sonra giyen Mert Günok, kalesine gelen 4 isabetli şutun 3'ünü kurtardı. Son olarak Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynanan ve 0-0 biten hazırlık maçında sahaya çıkan Mert, "Zor oldu. Hem geldiğimiz ülke açısından hem de ilk maç olması açısından... Genelde bu tarz maçlar hep zor geçer. Benim için de güzel bir dönüş oldu" diye konuştu.

                ERMENİLER'DEN SAYGISIZLIK
                EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynanan Ermenistan-Türkiye maçında Ermeniler, İstiklal Marşı okunurken büyük bir saygısızlık yaptı. Marşımızı ıslıklayan Ermeniler'e sosyal medyadan büyük tepki gösterildi.

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                ÖZEL | Twitter’dan milli iradeye kirli operasyon
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