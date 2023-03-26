Galatasaray Lucas Torreira’nın ayrılık ihtimaline karşılık alternatifini buldu

Spor toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Milan ve Lazio gibi İtalyan kulüplerinin gözdesi olan orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın ayrılması ihtimaline karşılık B planını yaptı. Galatasaray, İsviçre ekibi Luzern'de oynayan genç yıldız Ardon Jashari'yi gündemine aldı.
TAKİBE DEVAM
Cimbom'un gündeminde yer alan 20 yaşındaki Ardon Jashari'nin İsviçre ve Kuzey Makedonya vatandaşlığı bulunuyor. Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan futbolcu, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Jashari'nin, Luzern ekibi ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Galatasaray, futbolcuyu ve performansını yakından takibe devam edecek.
10 GOLE KATKI YAPTI
Luzern'de toplamda 50 maça çıkan futbolcu, 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi ve 10 gole katkı verdi. 2.5 milyon euro transfer bedeli olan Jashari, bu sezon 26 maçta 1 gol 3 asist kaydetti. Luzern altyapısında adından sıkça söz ettiren 1.81 boyundaki Ardon Jashari, lider vasfı, çalım atabilme becerisi ve oyun görüşüyle dikkat çeken futbolculardan biri durumunda.