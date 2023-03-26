Galatasaray Lucas Torreira’nın ayrılık ihtimaline karşılık alternatifini buldu





10 GOLE KATKI YAPTI

Luzern'de toplamda 50 maça çıkan futbolcu, 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi ve 10 gole katkı verdi. 2.5 milyon euro transfer bedeli olan Jashari, bu sezon 26 maçta 1 gol 3 asist kaydetti. Luzern altyapısında adından sıkça söz ettiren 1.81 boyundaki Ardon Jashari, lider vasfı, çalım atabilme becerisi ve oyun görüşüyle dikkat çeken futbolculardan biri durumunda.

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