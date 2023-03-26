Fenerbahçe yıldız oyuncusu Valencia ile ilgili sürpriz gelişme

Fenerbahçe'de gündem Enner Valencia... Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-Lacivertli Yönetim yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için hummalı bir çalışma içerisinde... Fenerbahçe Yönetimi son olarak yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif etti.
YILLIK 1.7 MİLYON
Yıllık ücretini ise bonuslarla birlikte 1.7 milyon euro olarak belirledi. İki taraf da anlaşmaya yaklaşmışken Valencia'ya yeni bir teklif daha geldi. Körfez ülkelerinden iki kulübün, Ekvadorlu yıldıza 3 yıllık sözleşme önerdiği ve yıllık 3 milyon dolar teklif ettiği öğrenildi. Bu teklife rağmen Valencia kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. Ancak işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, Ekvadorlu yıldıza zaman geçirmeden imzayı attırmayı planlıyor. Kanarya'nın yıldız futbolcusu bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekiyor.
29 GOLE İMZA ATTI
35 maçta görev alan Enner Valencia 29 gol atarken 4 de asiste imza attı. 2020 yılında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan 33 yaşındaki futbolcu menisküs sakatlığı nedeniyle şu an çalışmalarına devam edemiyor. Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile oynanacak derbi maça yetişip yetişmeyeceği ise büyük merak konusu.