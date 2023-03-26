Fenerbahçe yıldız oyuncusu Valencia ile ilgili sürpriz gelişme





YILLIK 1.7 MİLYON

Yıllık ücretini ise bonuslarla birlikte 1.7 milyon euro olarak belirledi. İki taraf da anlaşmaya yaklaşmışken Valencia'ya yeni bir teklif daha geldi. Körfez ülkelerinden iki kulübün, Ekvadorlu yıldıza 3 yıllık sözleşme önerdiği ve yıllık 3 milyon dolar teklif ettiği öğrenildi. Bu teklife rağmen Valencia kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. Ancak işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, Ekvadorlu yıldıza zaman geçirmeden imzayı attırmayı planlıyor. Kanarya'nın yıldız futbolcusu bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekiyor.