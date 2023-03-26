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    Fenerbahçe yıldız oyuncusu Valencia ile ilgili sürpriz gelişme

    Yıldız futbolcuya Körfez ülkelerinden iki kulüp 3 yıllığına 10 milyon euroluk teklif yaptı. F.Bahçe bir an önce sözleşmeye imza attırmak istiyor.

    Valencia paniği

    Fenerbahçe'de gündem Enner Valencia... Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-Lacivertli Yönetim yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için hummalı bir çalışma içerisinde... Fenerbahçe Yönetimi son olarak yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif etti.



    YILLIK 1.7 MİLYON
    Yıllık ücretini ise bonuslarla birlikte 1.7 milyon euro olarak belirledi. İki taraf da anlaşmaya yaklaşmışken Valencia'ya yeni bir teklif daha geldi. Körfez ülkelerinden iki kulübün, Ekvadorlu yıldıza 3 yıllık sözleşme önerdiği ve yıllık 3 milyon dolar teklif ettiği öğrenildi. Bu teklife rağmen Valencia kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. Ancak işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, Ekvadorlu yıldıza zaman geçirmeden imzayı attırmayı planlıyor. Kanarya'nın yıldız futbolcusu bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekiyor.



    29 GOLE İMZA ATTI
    35     maçta görev alan Enner Valencia 29 gol atarken 4 de asiste imza attı. 2020 yılında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan 33 yaşındaki futbolcu menisküs sakatlığı nedeniyle şu an çalışmalarına devam edemiyor. Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile oynanacak derbi maça yetişip yetişmeyeceği ise büyük merak konusu.

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    Haberler Spor Fenerbahçe yıldız oyuncusu Valencia ile ilgili sürpriz gelişme
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