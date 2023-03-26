Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu’nda açıklamalarda bulundu





BU ARAYI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRELİM

Süper Lig'e milli maçlar sebebiyle verilen arada lider Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk, Karabağ maçı öncesinde yapılan antrenmanda futbolcularına uyarılarda bulundu. Buruk, "Milli maç aralarını fırsata çevirmek bizlerin elinde. Arayı hem fiziksel hem de taktiksel açıdan en iyi şekilde değerlendirelim" şeklinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Öte yandan antrenmanda dinamik ısınma çalışmalarının dışında taktik çalışmalar üstünde duruldu. Son antrenmanda iki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonları yapıldı. Cimbom, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak.



BAKÜ'DE İKİ DEVLET TEK YÜREK OLACAK

Galatasaray özel maçta bugün Azerbaycan'ın Karabağ ekibi ile karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maça futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıkan 61 bin biletin tamamının satıldığı bildirildi. Bu maçta elde edilecek gelirlerin tamamı depremzedeler yararına kullanılacak. Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilerin de izleyeceği ifade edildi.



DÜĞÜNDEN DÖNDÜ KADROYA DAHİL OLDU

G.Saray'da Karabağ maçının kadrosu belli oldu. Okan Buruk'tan özel izin alan ve Wanda Nara ile ülkesinde Lizy Tagliani'nin düğününe katılan Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Fernando Muslera ile birlikte beraber Türkiye'ye geldi. Sarı-Kırmızılıların bugün yapacağı maçın kadrosuna Muslera yer almazken diğer iki oyuncu alındı. Sakatlıklarını atlatan Midtsjö, Yusuf Demir ve Abdülkerim Bardakcı ile Juan Mata da Azerbaycan kafilesine dahil edildi.



BİRİ NİCO ZANİOLO DİĞERİ ZİYECH'Tİ

Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Nicolo Zaniolo'nun 30 milyon euro karşılığında Bournemouth'a transferinin bozulduğunu, kendilerinin yarı fiyatına transferi gerçekleştirdiklerini belirtti. Timur, "İki oyuncu bulduk. Bu isimler Nicolo Zaniolo ve Hakim Ziyech'ti. Ziyech, 3 dakika farkla Chelsea'den PSG'ye gidemedi" dedi.



SİVAS'TA KARTAL SESLERİ

Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda ayrılma ihtimalini düşünen Demir Grup Sivasspor, teknik direktör konusunda arayışlara başladı. Yiğido'nun, ligin deneyimli isimlerinden İsmail Kartal'ı bu göreve düşündüğü iddia edildi.



POLİTİKAMIZ SONUÇ VERDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadınlarda Türk takımlarının başarılarıyla ilgili, "Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını tüm branşlarda veriyor. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.



ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

1. Lig'de lider Samsunspor 18 maçtır kaybetmiyor. Karadeniz ekibini çalıştıran Hüseyin Eroğlu, "Verdiğimiz sözü tutup kentin bir hayalini gerçekleştirmek istiyoruz. Şampiyonluk için güçlü olacağız" diye konuştu.



NAGELSMANN ADA YOLCUSU

Premier Lig ekibi Tottenham, Antonio Conte sonrasında planını yaptı. Ada basını, Alman devi Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann'ın Tottenham'ın başına geçmeye hazırlandığını iddia etti.



ASLAN TİMSAH'I YUTTU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında G.Saray, Bursa'yı 91-80'i yendi ve 10. galibiyetini aldı. Diğer maçlar: Beşiktaş-G.Antep: 107-74, Konya-Efes: 83-99, Manisa-Merkezefendi: 90-75. Bugün: 13.00: B.Çekmece-Aliağa, 15.30: Karşıyaka-Telekom, 18.00: Tofaş-F.Bahçe.



ALPEREN DE KURTARAMADI!

NBA'de Memphis'in sahasında Houston Rockets'ı 151-114 yendiği maçta, konuk takımda 25 dakika süre alan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 7 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle mücadeleyi tamamladı.



VAKIFBANK SET VERMEDİ

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi. 76 dakika süren maçın setleri 19-25, 23-25, 23-25 bitti. Galatasaray HDI Sigorta ise deplasmanda Nilüfer Bld.'yi 3-0 devirdi.



MESSİ'YE AL HİLAL KANCASI

İspanyol medyasına göre, PSG'nin yıldızı Messi'nin babası Jorge Messi, S.Arabistan ekibi Al Hilal'in yöneticileriyle transfer görüşmesi yaptı. Al Hilal'in yıllık 300 milyon euro teklif ettiği iddia ediliyor.



45 MİLYONLUK MENAJER KRİZİ

Trabzonspor'un geciken ödemeler arasında en dikkat çekici noktalardan birisi ise birikmiş menajerlik ücretleri oldu. 10 menajer alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle 45 milyon TL'lik dava açtı. Cornelius'un menajeri 1 milyon 406 bin TL, Bartra'nın menajerlik şirketi 15 milyon TL, Necdet Ergezen 7,5 milyon TL, Trezeguet'in menajeri 6 milyon TL, Base Soccer Agency menajerlik şirketi 3 milyon TL, David Thomas menajerlik şirketi 8 milyon TL, Yusuf Erdoğan'ın menajerlik şirketi Futbol Ertenasyon 925 bin TL, Dorukhan Toköz'den aynı şirket 737 bin TL, Koita'nın menajerlik şirketi Moussa Koita, 3 milyon 300 bin TL, Batuhan Kör'ün menajeri 381 bin TL dava açtı.



EKUBAN'DAN 100 BİN EURO

Trabzonspor 2021'de Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban için gereken hak edişlerin ödenmemesiyle ilgili dava açmıştı. CAS dava sonunda Genoa'nın 100 bin euro ödemesine karar verdi.



G.SARAY'IN BORCU 4 MİLYAR 633 MİLYON TL

Galatasaray Kulübü'nün 31 Aralık 2022 itibarıyla borcu açıklandı. Mali Genel Kurul'da yapılan açıklamada Cimbom'un borcunun 4 milyar 633 milyon TL olduğu, konsolide faaliyet zararının da 1 milyar 14 milyon 80 bin 724 TL olduğu bildirildi.

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