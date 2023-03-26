Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu’nda açıklamalarda bulundu

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamada kulübün mali anlamda olabilecek en iyi düzeyde olduğunu söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Mali olarak en iyi durumdayız

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada "Kulübü mali anlamda çok iyi bir şekilde idare ediyoruz. Mali anlamda olabilecek en iyi durumda olduğumuzu beyan ediyorum. Bu söylemin de arkasındayım. Benim geldiğim dönemde kulüp mali olarak yönetilemez durumdaydı. Alacaklarınızı da var kabul etmek zorundasınız. Bu kulübün borcu, herkes alacağını aldıktan sonra 5 milyar 200 milyon liradır. 6 milyar 200 milyon değildir" dedi. Çebi, "Ben hiçbir zaman 5 puan istemedim. O gün Galatasaray ve Fenerbahçe, bizim savunduğumuz şey kabul edilseydi acaba susacak mıydı? Ben diğer kulüp başkanları gibi değilim. Beşiktaşlılık duruşu bu, ne dersek arkasında dururuz" diye konuştu.



    GENÇLER İÇİN YENİ PLAN
    Beşiktaş yöneticisi Fırat Fidan divan kurulunda yaptığı konuşmada Beşiktaş Kulübü'nün, eski futbolcusu Demba Ba'nın satın aldığı Amite FC ile ön protokol imzaladığını açıkladı. Anlaşmaya göre; ön plana çıkan oyuncularda öncelik Beşiktaş'ta olacak. Ayrıca Beşiktaş, tecrübe kazanmasını istediği genç oyuncuları Amite FC'ye yönlendirecek.



    YUNANİSTAN'I TRABZONLULAR SIRTLADI
    Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Yunanistan'ın Cebelitarık'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Trabzonsporlu Tasos Bakasetas ve Manolis Siopis'in performansları damga vurdu. Maça 11'de başlayan iki futbolcudan Siopis 45. dakikada, Bakasetas ta 58. dakikada fileleri sarstı. Kariyerinde çok az sayıda golü bulunan Siopis, milli takım formasıyla kariyerindeki ilk golünü attığı için de büyük bir sevinç yaşadı.

    MELER'E KRİTİK GÖREV
    FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, EURO 2024 Grup Elemeleri'nde oynanacak Macaristan-Bulgaristan maçında düdük çalacak. Yarın oynanacak karşılaşma Puskas Arena'da saat 21.45'te start alacak.



        GÖZTEPE'NİN TUZLA SEFASI!
        Spor Toto 1. Lig'de Göztepe, Tuzlaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'a 3 puanı getiren golleri 36. dakikada penaltıdan Yalçın Ayhan ve 65. dakikada Dino Arslanagic kaydetti. Bu sonuçla Göztepe puanını 38'e yükseltti. Tuzlaspor ise 28 puanda kaldı. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Tuzlaspor rakibi Göztepe'yi 2-0'lık skorla devirmişti. Başkent derbisinde ise Keçiörengücü ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.



        HIRVATİSTAN'A 90+3'TE ŞOK GOL
        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde milli takımımızın yer aldığı D Grubu'nda diğer maçta Hırvatistan, Galler ile 1-1 berabere kaldı. 28'de Kramaric'in golüyle öne geçen Hırvatlar'a 90+3'te Nathan Broadhead cevap verdi: 1-1. Letonya ise ilk haftayı bay geçti. Dünkü maçlarda diğer sonuçlar şöyle oldu: A Grubu: İskoçya-Güney Kıbrıs: 3-0, İspanya-Norveç: 3-0. I Grubu: İsrail-Kosova: 1-1, Belarus-İsviçre: 0-5, Andorra-Romanya: 0-2.



        JOAO PEDRO'YA MENTAL YÜKLEME
        F.Bahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Joao Pedro bir türlü istenileni veremedi. Pedro'nun etkisiz ve fazla hareketsiz duruşu sonrası teknik heyetten hamle geldi. Beşiktaş derbisi öncesi tecrübeli oyuncu ile görüşecek Jesus'un oyuncuyla özel olarak konuşacağı ve ona moral vereceği öğrenildi. 4.6 milyon euroya transfer edilen Sambacı'nın ligde sadece 1 golü bulunuyor.



            JIN-HO JO'YA ALMAN KANCASI
            Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık maçında Sarı-Lacivertli formayı A Takım düzeyinde ilk kez terleten Güney Koreli orta saha Jin-Ho Jo taraftarların dikkatini çekti ve sosyal medyada gündem oldu. Henüz 20 yaşında olan genç yıldız için Alman kulüplerinin devreye girdiği öğrenildi. Jin-Ho Jo bundan sonra ünlü scoutlar tarafından takip edilecek.



            BAŞARIMIZ TATLARINI KAÇIRDI
            Galatasaray yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu'nda gerçekleştirilirken başkan Dursun Özbek çarpıcı ifadelere imza attı. Ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermeler yapan Özbek, "Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için şimdi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Bu küçük ayak oyunlarına ve içinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem" dedi. "Başarımız bazılarının tadını kaçırdı" ifadelerini kullanan Özbek ayrıca, "Tüm taraftarlarımızla birlikte, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında şampiyonluğa yürüyeceğiz. Buna yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sezon kurulan kadro hakkında bilgi veren Özbek, "43 milyon euro bonservis harcayarak takım kurduk. Ödemesi 4-5 yıl sürelere yayılmış olarak ödenmek üzere kuruldu. 15 milyon euro'luk satış yaptık. Bu Avrupa'da mücadele etmek üzere seçilmiş çok önemli bir takım" yorumunda bulundu.

            ELMAS İLE ÖZBEK BİRLİKTE İBRA OLDU
            Eski Başkan Burak Elmas dönemi ile şimdiki yönetim birlikte ibra oylamasına sunuldu. Oylama sonucu hem Elmas hem Özbek'in dönemi, mali ve idari yönden oy birliği ile ibra edildi.



            BU ARAYI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRELİM
            Süper Lig'e milli maçlar sebebiyle verilen arada lider Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk, Karabağ maçı öncesinde yapılan antrenmanda futbolcularına uyarılarda bulundu. Buruk, "Milli maç aralarını fırsata çevirmek bizlerin elinde. Arayı hem fiziksel hem de taktiksel açıdan en iyi şekilde değerlendirelim" şeklinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Öte yandan antrenmanda dinamik ısınma çalışmalarının dışında taktik çalışmalar üstünde duruldu. Son antrenmanda iki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonları yapıldı. Cimbom, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak.

            BAKÜ'DE İKİ DEVLET TEK YÜREK OLACAK
            Galatasaray özel maçta bugün Azerbaycan'ın Karabağ ekibi ile karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maça futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıkan 61 bin biletin tamamının satıldığı bildirildi. Bu maçta elde edilecek gelirlerin tamamı depremzedeler yararına kullanılacak. Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilerin de izleyeceği ifade edildi.

            DÜĞÜNDEN DÖNDÜ KADROYA DAHİL OLDU
            G.Saray'da Karabağ maçının kadrosu belli oldu. Okan Buruk'tan özel izin alan ve Wanda Nara ile ülkesinde Lizy Tagliani'nin düğününe katılan Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Fernando Muslera ile birlikte beraber Türkiye'ye geldi. Sarı-Kırmızılıların bugün yapacağı maçın kadrosuna Muslera yer almazken diğer iki oyuncu alındı. Sakatlıklarını atlatan Midtsjö, Yusuf Demir ve Abdülkerim Bardakcı ile Juan Mata da Azerbaycan kafilesine dahil edildi.

            BİRİ NİCO ZANİOLO DİĞERİ ZİYECH'Tİ
            Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Nicolo Zaniolo'nun 30 milyon euro karşılığında Bournemouth'a transferinin bozulduğunu, kendilerinin yarı fiyatına transferi gerçekleştirdiklerini belirtti. Timur, "İki oyuncu bulduk. Bu isimler Nicolo Zaniolo ve Hakim Ziyech'ti. Ziyech, 3 dakika farkla Chelsea'den PSG'ye gidemedi" dedi.

            SİVAS'TA KARTAL SESLERİ
            Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda ayrılma ihtimalini düşünen Demir Grup Sivasspor, teknik direktör konusunda arayışlara başladı. Yiğido'nun, ligin deneyimli isimlerinden İsmail Kartal'ı bu göreve düşündüğü iddia edildi.

            POLİTİKAMIZ SONUÇ VERDİ
            Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadınlarda Türk takımlarının başarılarıyla ilgili, "Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını tüm branşlarda veriyor. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

            ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ
            1. Lig'de lider Samsunspor 18 maçtır kaybetmiyor. Karadeniz ekibini çalıştıran Hüseyin Eroğlu, "Verdiğimiz sözü tutup kentin bir hayalini gerçekleştirmek istiyoruz. Şampiyonluk için güçlü olacağız" diye konuştu.

            NAGELSMANN ADA YOLCUSU
            Premier Lig ekibi Tottenham, Antonio Conte sonrasında planını yaptı. Ada basını, Alman devi Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann'ın Tottenham'ın başına geçmeye hazırlandığını iddia etti.

            ASLAN TİMSAH'I YUTTU
            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında G.Saray, Bursa'yı 91-80'i yendi ve 10. galibiyetini aldı. Diğer maçlar: Beşiktaş-G.Antep: 107-74, Konya-Efes: 83-99, Manisa-Merkezefendi: 90-75. Bugün: 13.00: B.Çekmece-Aliağa, 15.30: Karşıyaka-Telekom, 18.00: Tofaş-F.Bahçe.

            ALPEREN DE KURTARAMADI!
            NBA'de Memphis'in sahasında Houston Rockets'ı 151-114 yendiği maçta, konuk takımda 25 dakika süre alan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 7 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle mücadeleyi tamamladı.

            VAKIFBANK SET VERMEDİ
            Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi. 76 dakika süren maçın setleri 19-25, 23-25, 23-25 bitti. Galatasaray HDI Sigorta ise deplasmanda Nilüfer Bld.'yi 3-0 devirdi.

            MESSİ'YE AL HİLAL KANCASI
            İspanyol medyasına göre, PSG'nin yıldızı Messi'nin babası Jorge Messi, S.Arabistan ekibi Al Hilal'in yöneticileriyle transfer görüşmesi yaptı. Al Hilal'in yıllık 300 milyon euro teklif ettiği iddia ediliyor.

            45 MİLYONLUK MENAJER KRİZİ
            Trabzonspor'un geciken ödemeler arasında en dikkat çekici noktalardan birisi ise birikmiş menajerlik ücretleri oldu. 10 menajer alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle 45 milyon TL'lik dava açtı. Cornelius'un menajeri 1 milyon 406 bin TL, Bartra'nın menajerlik şirketi 15 milyon TL, Necdet Ergezen 7,5 milyon TL, Trezeguet'in menajeri 6 milyon TL, Base Soccer Agency menajerlik şirketi 3 milyon TL, David Thomas menajerlik şirketi 8 milyon TL, Yusuf Erdoğan'ın menajerlik şirketi Futbol Ertenasyon 925 bin TL, Dorukhan Toköz'den aynı şirket 737 bin TL, Koita'nın menajerlik şirketi Moussa Koita, 3 milyon 300 bin TL, Batuhan Kör'ün menajeri 381 bin TL dava açtı.

            EKUBAN'DAN 100 BİN EURO
            Trabzonspor 2021'de Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban için gereken hak edişlerin ödenmemesiyle ilgili dava açmıştı. CAS dava sonunda Genoa'nın 100 bin euro ödemesine karar verdi.

            G.SARAY'IN BORCU 4 MİLYAR 633 MİLYON TL
            Galatasaray Kulübü'nün 31 Aralık 2022 itibarıyla borcu açıklandı. Mali Genel Kurul'da yapılan açıklamada Cimbom'un borcunun 4 milyar 633 milyon TL olduğu, konsolide faaliyet zararının da 1 milyar 14 milyon 80 bin 724 TL olduğu bildirildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            ÖZEL | Twitter’dan milli iradeye kirli operasyon
            Haberler Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu’nda açıklamalarda bulundu
                loading
                SON DAKİKA