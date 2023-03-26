A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan galibiyeti sonrası konuştu. Alman hoca, "İstediğimiz performansımızı yansıtamadık. Türk Milli Takımı'nın tarihine bakacak olursanız, iyi oynamayıp kazandığı maç azdır. Bu yüzden kazandığımız için mutluyuz" dedi.
4'LÜ SAVUNMA DAHA İYİ YANSIDI
Oyundan memnun kalmadığını söyleyen Kuntz, "İlk 30'da savunmanın pas kalitesi düşüktü. 3'lü defansı 4'lüye çevirdik. Salih'i defansın önüne aldık ve iyi yansıdı" şeklinde konuştu.
ORUÇ TUTMALARINI DESTEKLİYORUM
Kuntz oruç tutan oyuncular hakkında sorulan soruya, "Birçok oyuncu oruçluydu. Ben bu durumu yüzde 100 destekliyorum. İlk 11'imi kurarken performanslarına bakarım" cevabını verdi.