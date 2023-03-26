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    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan galibiyeti sonrası konuştu

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan galibiyeti sonrası konuştu. "Türkiye’nin iyi oynamayıp kazandığı maç azdır ama bugün kazandık. Hırvatistan maçı farklı olur" dedi.

    Hırvat maçı farklı olur

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan galibiyeti sonrası konuştu. Alman hoca, "İstediğimiz performansımızı yansıtamadık. Türk Milli Takımı'nın tarihine bakacak olursanız, iyi oynamayıp kazandığı maç azdır. Bu yüzden kazandığımız için mutluyuz" dedi.



    4'LÜ SAVUNMA DAHA İYİ YANSIDI
    Oyundan memnun kalmadığını söyleyen Kuntz, "İlk 30'da savunmanın pas kalitesi düşüktü. 3'lü defansı 4'lüye çevirdik. Salih'i defansın önüne aldık ve iyi yansıdı" şeklinde konuştu.



    ORUÇ TUTMALARINI DESTEKLİYORUM
    Kuntz oruç tutan oyuncular hakkında sorulan soruya, "Birçok oyuncu oruçluydu. Ben bu durumu yüzde 100 destekliyorum. İlk 11'imi kurarken performanslarına bakarım" cevabını verdi.



        TARAFTARIMIZ ARKAMIZDA OLACAK
        Hırvatistan maçıyla ilgili Kuntz, "Oradaki maç farklı olacak. Favori olarak gitmeyeceğiz. Taraftarımız arkamızda olacak. Taraftarın desteğiyle performansımız artacaktır" diye konuştu.

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