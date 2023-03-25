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    • Spor
    • 25.03.2023 20:49
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    • 25.03.2023 20:49
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    Ermenistan Türkiye maçında büyük terbiyesizlik!

    A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide İstiklal Marşımız okunurken Ermeni taraftarlar, ıslıklarla milli marşımızı protesto etti.

    takvim.com.tr
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