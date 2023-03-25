Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Milli Marşımız okunurken, stadyumdan ıslıklar yükseldi. A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşımızı okurken, stadyumda yer alan Ermeni taraftarlar, İstiklal Marşımızı protesto etti. Ayağa kalkmayan bazı taraftarlar milli marşa saygı göstermeyip yuhaladı ve ıslıkladı.
- Spor
- 25.03.2023 20:49
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- Son Güncelleme:
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- 25.03.2023 20:49
Ermenistan Türkiye maçında büyük terbiyesizlik!
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide İstiklal Marşımız okunurken Ermeni taraftarlar, ıslıklarla milli marşımızı protesto etti.
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