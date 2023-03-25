Başkan adayı Ertuğrul Doğan'dan seçim öncesi çarpıcı mesajlar

Trabzonspor'da bu hafta sonu gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesinde kente gelen başkan adayı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu listesindeki Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Derviş Köz, Nevzat Kaya ve Kemal Ertürk eşliğinde Trabzonspor Divan Kurulu Başkanlığı'nı ziyaret etti. Doğan, Bordo-Mavili camiaya çarpıcı mesajlar verirken, planları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.
KULÜP KİMSENİN CEBİNE SIĞMAZ
Seçime tek aday olarak girecek Doğan, "Çok planlı ve düzgün hareket etmemiz gerekiyor. Trabzonspor'un ekonomisini yönetilebilir hale getirmek zorundayız. Trabzonspor kimsenin cebine sığmaz. Birilerinin sürekli olarak desteğiyle değil, kendi ayakları üzerinde durması lazım. Ekonomisinin sürdürülebilir olması gerekiyor" dedi.
CAMİA TEK YÜREK OLMALI
Ayrıca Bordo-Mavili camiaya mesaj da veren Ertuğrul Doğan, "Artık planlarımız çok net olarak hazır durumda. Biz hem kulübün ekonomisini, hem de altyapıyı düşüneceğiz. Bir yandan da bu takımı ligde de yarıştırmalıyız. Bunları yapmak için herkese ihtiyacımız var. Raporlarımız hazır. Bu dönemde önemli olan camianın bir olmasıdır. Seçime tek liste giriyoruz ama tek yürek olarak çıkmak zorundayız" diye konuştu.