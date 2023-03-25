Başkan adayı Ertuğrul Doğan'dan seçim öncesi çarpıcı mesajlar





CAMİA TEK YÜREK OLMALI

Ayrıca Bordo-Mavili camiaya mesaj da veren Ertuğrul Doğan, "Artık planlarımız çok net olarak hazır durumda. Biz hem kulübün ekonomisini, hem de altyapıyı düşüneceğiz. Bir yandan da bu takımı ligde de yarıştırmalıyız. Bunları yapmak için herkese ihtiyacımız var. Raporlarımız hazır. Bu dönemde önemli olan camianın bir olmasıdır. Seçime tek liste giriyoruz ama tek yürek olarak çıkmak zorundayız" diye konuştu.