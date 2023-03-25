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    Futbolu bırak Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı!

    Mesut Özil, futbola veda etti. Dünya basını manşetten verdi! İngiliz The Sun gazetesi, sporcunun 100 milyon sterlinlik servete sahip olduğunu söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Mesut olacak

    Futbolcu Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nda forma giydi. 2014 Dünya Kupası'nda başarısıyla dikkat çekti. Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe gibi takımlarda da top koşturan 34 yaşındaki Özil, geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını ilan etti. Dünya, bu kararını manşetlerden verdi! İngiliz The Sun gazetesi ise Özil'in futbol kariyeri boyunca elde ettiği serveti gündeme getirdi. Öyle ki Özil'in toplam serveti 100 milyon sterlindi (yaklaşık 2 milyar 300 milyon TL). Başarılı futbolcunun spor kariyerinin yanı sıra kripto para birimi, e-spor yatırımı, giyim markası ve Meksika birinci ligindeki futbol kulübü Necaxa'da hissesi olduğu belirtildi.


    TRABZONSPOR'A HAKSIZLIK YAPMAK İSTEMEDİM
    Trabzonspor forması giyen Marek Hamsik, ülkesi Slovakya'da düzenlenen yılın futbolcusu oylamasında üçüncü oldu. 35 yaşındaki futbolcu tören sonrasında bir transfer itirafında bulundu. Hamsik, "Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Francesco Calzona'dan yardımcı antrenörlük teklifi aldım ama kabul etmedim. Çünkü Trabzonspor ile sözleşmem devam ediyor. Kulübüme haksızlık yapmak istemiyorum. Sezon sonunda futbolu bırakacak mıyım? Buna henüz karar vermedim. Sonucu yaz aylarında açıklayacağım" dedi.



    BARDHI'DEN ASİST
    Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Enis Bardhi, milli takımında parlamaya devam ediyor. 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı 10 numara, Malta'yı 2-1 yendikleri maçta Churlinov'nın attığı golün asistini yaptı.



        SAMSUNSPOR DOLUDİZGİN
        Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Samsunspor evinde Altınordu'yu 2-0'la geçti. 57 puanla liderliğini sürdüren Karadeniz ekibinin golleri 68'de Douglas (p) ve 89'da Soner'den geldi. Günün diğer maçında Bolu deplasmanda Denizli'yi 2-1 mağlup etti.



        VİCTOR NELSSON PERFORMANSIYLA ALKIŞ TOPLADI
        Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Danimarka evinde Finlandiya'yı 3-1 mağlup ederken G.Saray'ın Danimarkalı stoperi Nelsson, 18. dakikada oyuna girdi ve performansıyla alkış topladı. 65 kez topla buluşan Nelsson yüzde 91 başarılı pas oranı yakaladı. 6 uzun topun 4'ünü isabetli kullanan Nelsson, 6 ikili mücadeleyi ve 4 de hava topunu kazandı.



        FENERBAHÇE ZALGIRIS'I DEVİRDİ
        Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'in 30. haftasında konuk ettiği Zalgiris Kaunas'ı 87-79 mağlup etti. Bu sonuçla Sarı-Lacivertli takım ligdeki 18. galibiyetini aldı. Zalgiris ise 15. yenilgisini yaşadı. Devreye 46-35 önde giren ev sahibi 3. çeyrekte de skoru korudu ve son 10 dakikaya 65-55 üstün girdi. Son çeyrekte de ilk ve son bölümü etkili oynayan temsilcimiz maçı 87-79 kazandı. Sarı-Lacivertli ekipte Hayes-Davis 19 sayı kaydetti.



            JUVENTUS'UN YENİ SEZONDAKİ HEDEFİ ZANİOLO
            G.Saray'ın Roma'dan transfer edip Avrupa'da büyük ses getirdiği Nicolo Zaniolo'ya Juventus'un yakından ilgi gösterdiği iddiaları devam ediyor. İtalyan basını, Juventus'un gelecek sezonki planları arasında Zaniolo'nun da olduğunu yazdı. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 1, hazırlık maçlarında ise 2 gol kaydetti.



            BEŞİKTAŞ'IN BORCU 6 MİLYARI AŞTI!
            Beşiktaş'ın borcu çığ gibi büyüyor. Gökhan Tiryaki'nin başkanlığını yaptığı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Denetim Kurulu'nun hazırlardığı 01.01.2022-31.12.2022 dönemini kapsayan rapor tüm divan kurulu üyelerine de gönderildi. Raporda Siyah-Beyazlılar'ın toplam borcu geçen aralık ayında sunulan rakamdan farklı olmadı. Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 254 milyon 601 bin liraya çıktı. Bir önceki dönem borç tutarı 4 milyar 900 milyon 612 bin liraydı. Beşiktaş'ın borcu 2022 yılında 1 milyar 353 milyon 980 bin lira artış kaydetti. Beşiktaş'ın 2022 yılı borcu yüzde 28 artışla 6 milyar 254 milyon TL'ye çıkmış oldu. Beşiktaş, yılın ilk divan kurulu toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantıda Ahmet Nur Çebi yönetimindeki kulübün 2022 yılı mali tablolarını gösteren denetim kurulu raporu da sunulacak.



            FENER'İN GURURU AKADEMİ
            Zenit ile depremzedeler yararına oynanan hazırlık maçında Fenerbahçeli gençler göz doldururken, Futbol Akademisi'ne de tam puan geldi. Bir anlamda Futbol Akademisi Başkan Ali Koç ve yönetimin gururu oldu. Arda Güler ve İshak Vural dışında yeni gençleri görmek isteyen Fenerbahçe camiasının Zenit maçında adeta gözlerinin pasını silindi. Jin-Ho Jo ve Fenerbahçe'nin 2. golünü atan Bora Aydınlık'ın gelecek sezon Fenerbahçe kadrosuna yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Maçın ardından açıklama yapan Mert Hakan Yandaş da "Genç kardeşlerimiz için çok mutlu ve keyifliyim. Ben genelde maçlarına da gidiyorum, çok özel oyuncular var. Fenerbahçe'nin gerçekten güçlü bir akademisi var. Her şey güzeldi bizim adımıza" yorumunda bulunmuştu.



                ÜLKER STADI SAPASAĞLAM
                Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun depreme dayanıklı olmadığı yönündeki haberler ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Stadımızla ilgili ortaya atılan yapının sağlam olmadığı ile ilgili haber ve söylemler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamada stadyumun periyoduk bakım ve onarımlarının yapıldığı da ifade edildi.

                TÜRKİYE VE ABD BORA İÇİN SAVAŞTA
                Zenit ile oynanan hazırlık maçında attığı nefis golle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bora Aydınlık en çok konuşulan isimlerden oldu. 18 yaşındaki futbolcunun ABD ile Türk Milli Takımı'nı karşı karşıya getirdiği ortaya çıktı. ABD vatandaşlığı da bulunan Bora Aydınlık için ABD'nin milli takımda oynatmak için devrede olduğu iddia ediliyor.

                EMRE MOR'A YAKIN TAKİP
                Fenerbahçe'de ilk 11'de fazla yer bulamamış olmasına karşın Emre Mor'un takip eden Avrupa kulüpleri de var. Gelen bilgilere göre İtalya'nın Bologna takımı Emre Mor'u Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde izleyecek. Bologna'nın Emre için nasıl bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ise merak konusu. Emre Mor'un 2025 yılının haziran ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

                TÜRKİYE BİLARDONUN ZİRVESİNDE
                ÜÇ Bant Bilardo Milli Takımı, dünya genel klasmanında 304 puanla ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin birinci olduğu klasmanda Güney Kore 250 puan ikinci, Hollanda ise 172 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

                'EN'LERİN FUTBOLCUSU RONALDO
                Lihtenştayn'a karşı Portekiz formasını 197. kez giyen Ronaldo en fazla mill i maça çıkan futbolcu oldu. Ronaldo, milli takımlarda (120) ve R.Madrid'te (450) en skorer oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.

                ALTAY'IN KONUĞU MANİSA FK
                TFF 1. Lig'de 3 maçlık deplasman serüveninden sonra evine dönen Altay, bugün saat 16.00'da Manisa FK ile karşılaşacak. Altay alt sıralardan kurtulmak, Manisa ise play-off şansını sürdürmek istiyor.

                VOLEYBOLDA BÜYÜK GURUR
                CEV Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde Türkiye, kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, erkeklerde ise Halkbank ile yer alacak. Türk takımları voleybolu domine etmiş durumda.

                REDMOND'DAN DERBİ YORUMU
                Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, Fenerbahçe derbisi ile ilgili yaptığı açıklamada "Burada uzun süre oynayanlardan çok şeyler duydum derbiyle alakalı, atmosferlerle alakalı. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Önemli olan katkı verebilmek" ifadelerini kullandı.

                KARTAL'DA DURMAK YASAK!
                Kartal, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah- Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dün gerçekleştirilen idmana sağ uyluk üst adelesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Dele Alli katılmadı. Antrenmanda oyuncuların istekli ve hırslı halleri dikkatleri çekti.

                BU BİR SİNDİRME POLİTİKASI
                Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ettikleri Spor Toto Süper Lig maçının ardından Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından verilen 612 bin 500 liralık cezaya, "Bu cezalar bir sindirme politikası" diyerek tepki gösterdi.

                CEDİ'DEN NETS'E 8 SAYI
                NBA'de milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 116- 114'lük skorla mağlup etti. Cleveland'da Cedi Osman, 8 sayı 2 ribaund kaydetti.

                MESSİ'DEN 8. DALYA GELDİ
                Leo Messi, Arjantin'in Panama'yı 2-0 mağlup ettiği maçta kariyerinin 800. golünü kaydetti. Messi, Cristiano Ronaldo'nun ardından kariyerinde 800 gol barajına ulaşan 2. isim oldu.

                BAYERN'DE TUCHEL DÖNEMİ
                Julıan Nagelsmann ile yollarını ayıran Bayern Münih, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini duyurdu. Son olarak Chelsea'yi çalıştıran Tuchel'le iki yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.


                CİMBOM'UN RAKİBİ SEVILLA
                İskoçya'da Rangers forması giyen ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki Kolombiyalı hücum oyuncusu Alfredo Morelos'a İspanyol ekibi Sevilla da talip oldu. Morelos'un sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek. Bu sezon 38 maçta forma giyen Morelos, 10 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. Morelos'un menajeri ile G.Saray'ın teması sürüyor.

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                Haberler Spor Futbolu bırak Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı!
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