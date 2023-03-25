Futbolu bırak Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı!





ÜLKER STADI SAPASAĞLAM

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun depreme dayanıklı olmadığı yönündeki haberler ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Stadımızla ilgili ortaya atılan yapının sağlam olmadığı ile ilgili haber ve söylemler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamada stadyumun periyoduk bakım ve onarımlarının yapıldığı da ifade edildi.



TÜRKİYE VE ABD BORA İÇİN SAVAŞTA

Zenit ile oynanan hazırlık maçında attığı nefis golle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bora Aydınlık en çok konuşulan isimlerden oldu. 18 yaşındaki futbolcunun ABD ile Türk Milli Takımı'nı karşı karşıya getirdiği ortaya çıktı. ABD vatandaşlığı da bulunan Bora Aydınlık için ABD'nin milli takımda oynatmak için devrede olduğu iddia ediliyor.



EMRE MOR'A YAKIN TAKİP

Fenerbahçe'de ilk 11'de fazla yer bulamamış olmasına karşın Emre Mor'un takip eden Avrupa kulüpleri de var. Gelen bilgilere göre İtalya'nın Bologna takımı Emre Mor'u Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde izleyecek. Bologna'nın Emre için nasıl bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ise merak konusu. Emre Mor'un 2025 yılının haziran ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.



TÜRKİYE BİLARDONUN ZİRVESİNDE

ÜÇ Bant Bilardo Milli Takımı, dünya genel klasmanında 304 puanla ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin birinci olduğu klasmanda Güney Kore 250 puan ikinci, Hollanda ise 172 puanla üçüncü sırada bulunuyor.



'EN'LERİN FUTBOLCUSU RONALDO

Lihtenştayn'a karşı Portekiz formasını 197. kez giyen Ronaldo en fazla mill i maça çıkan futbolcu oldu. Ronaldo, milli takımlarda (120) ve R.Madrid'te (450) en skorer oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.



ALTAY'IN KONUĞU MANİSA FK

TFF 1. Lig'de 3 maçlık deplasman serüveninden sonra evine dönen Altay, bugün saat 16.00'da Manisa FK ile karşılaşacak. Altay alt sıralardan kurtulmak, Manisa ise play-off şansını sürdürmek istiyor.



VOLEYBOLDA BÜYÜK GURUR

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde Türkiye, kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, erkeklerde ise Halkbank ile yer alacak. Türk takımları voleybolu domine etmiş durumda.



REDMOND'DAN DERBİ YORUMU

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, Fenerbahçe derbisi ile ilgili yaptığı açıklamada "Burada uzun süre oynayanlardan çok şeyler duydum derbiyle alakalı, atmosferlerle alakalı. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Önemli olan katkı verebilmek" ifadelerini kullandı.



KARTAL'DA DURMAK YASAK!

Kartal, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah- Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dün gerçekleştirilen idmana sağ uyluk üst adelesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Dele Alli katılmadı. Antrenmanda oyuncuların istekli ve hırslı halleri dikkatleri çekti.



BU BİR SİNDİRME POLİTİKASI

Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ettikleri Spor Toto Süper Lig maçının ardından Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından verilen 612 bin 500 liralık cezaya, "Bu cezalar bir sindirme politikası" diyerek tepki gösterdi.



CEDİ'DEN NETS'E 8 SAYI

NBA'de milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 116- 114'lük skorla mağlup etti. Cleveland'da Cedi Osman, 8 sayı 2 ribaund kaydetti.



MESSİ'DEN 8. DALYA GELDİ

Leo Messi, Arjantin'in Panama'yı 2-0 mağlup ettiği maçta kariyerinin 800. golünü kaydetti. Messi, Cristiano Ronaldo'nun ardından kariyerinde 800 gol barajına ulaşan 2. isim oldu.



BAYERN'DE TUCHEL DÖNEMİ

Julıan Nagelsmann ile yollarını ayıran Bayern Münih, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini duyurdu. Son olarak Chelsea'yi çalıştıran Tuchel'le iki yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.



CİMBOM'UN RAKİBİ SEVILLA

İskoçya'da Rangers forması giyen ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki Kolombiyalı hücum oyuncusu Alfredo Morelos'a İspanyol ekibi Sevilla da talip oldu. Morelos'un sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek. Bu sezon 38 maçta forma giyen Morelos, 10 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. Morelos'un menajeri ile G.Saray'ın teması sürüyor.