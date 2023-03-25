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    Dünya devi Barcelona, Arda Güler'i yakın takibe aldı

    İspanyol basını; Atletico Madrid, Sevilla ve Arsenal de talip olsa da Barcelona’nın Arda Güler’e en yakın kulüp olduğunu ve kısa bir süre içinde resmi teklifin gelmesinin söz konusu olduğunu iddia etti.

    Barça Arda’ya kafayı taktı!

    Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in peşine İspanyol devi Barcelona düşmüş durumda. El Mundo Deportivo'da yer alan bir habere göre Fenerbahçeli Arda Güler'i Atletico Madrid, Sevilla ve Arsenal gibi dev kulüpler istese de en çok ilgi duyan ve kadrosunda görmek isteyen ise Barcelona. Barcelona'nın sürekli olarak Arda Güler'i scout ekibi vasıtasıyla izlediği, yakın bir zaman içinde Fenerbahçe'ye resmi teklifin gelmesinin söz konusu olduğu ifade ediliyor. Haberde genç yıldız Arda Güler'in bu sezon 1500 dakikadan az oynaması durumunda Barcelona'nın 5 milyon Euro gibi bir rakama Arda Güler'i kadrosuna katabileceği de ifade edildi. Arda Güler'in şu ana kadar 21 resmi maçta 630 dakika oynadığı da haberde yer aldı.



    ARDA'DA GİZLİ TEHLİKE
    Haberde Arda Güler'in 1500 dakikadan az oynaması durumunda Barcelona'nın 5 milyon Euro gibi bir rakama Arda Güler'i kadrosuna katabileceği de ifade edildi. Bu arada Fenerbahçe yönetiminin Arda Güler ile yeni bir sözleşme imzalama konusunda çok yakın olduğu, bu sözleşmede Fener'in elini güçlendirecek maddeler olacağı da gelen haberler arasında.

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