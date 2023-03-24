Trabzonspor'da yönetim kurulu listesi belli oldu

Seçimlere tek liste olarak girecek olan Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın 22 kişilik yönetim kurulu listesi belli oldu. Trabzonspor'un 18. Başkanı seçilecek olan Doğan, oluşturduğu 15 asil ve 7 yedek kişiden oluşan listesine daha önce yöneticilik yapmış 7 kişiyi dahil ederken, 15 yeni isim de listede yer aldı. Adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklayan Doğan'ın kesin listesini Zeyyat Kafkas, Divan Kurulu'na gelerek teslim etti. Kulübün tüzüğüne göre yönetim, bir başkan, on dört asıl ve yedi yedek üyeden oluştu.