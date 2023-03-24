Trabzonspor'da yönetim kurulu listesi belli oldu

Seçimlere tek liste olarak girecek olan Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın 22 kişilik yönetim kurulu listesi belli oldu. Trabzonspor'un 18. Başkanı seçilecek olan Doğan, oluşturduğu 15 asil ve 7 yedek kişiden oluşan listesine daha önce yöneticilik yapmış 7 kişiyi dahil ederken, 15 yeni isim de listede yer aldı. Adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklayan Doğan'ın kesin listesini Zeyyat Kafkas, Divan Kurulu'na gelerek teslim etti. Kulübün tüzüğüne göre yönetim, bir başkan, on dört asıl ve yedi yedek üyeden oluştu.
KAYSERİ'YE YENİ HOCA
Trabzonspor yönetiminin 27 Mart'ta mazbatayı alır almak görev dağılımı sonrası ilk iş olarak teknik adam belirsizliğini ortadan kaldırmak için fikir alışverişi yapacağı belirtildi. Doğan, ilk toplantı da yöneticilere teknik adam konusundaki düşüncelerini ve varsa akıllarındaki isimleri paylaşmalarını isteyecek. Bu toplantıda birçok ismin masaya yatırılacağı ve kararın hemen toplantıdan sonra açıklanacağı ifade edildi. İlk yönetim toplantısında belirlenecek olan teknik adam ile kısa süre içerisinde anlaşılıp gelecek hafta sonunda oynanacak olan Kayserispor maçında takımın başında sahaya çıkması hedefleniyor.
İŞTE YÖNETİM KURULU
BAŞKAN: Ertuğrul Doğan.
ASİL ÜYELER: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı.
YEDEK ÜYELER: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca ve Ali Beyazlı.