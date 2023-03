Jorge Jesus'a 1 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus 'a 1 maç, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu 'na da 2 maç ceza verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise 21 gün hak mahrumiyeti aldı."1- Beşiktaş 'ın, 18.03.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş-İstanbulspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 175 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan spor toto kuzey alt tribün 107, 108, 109, spor toto kuzey üst tribün 407, 408, 409, güney alt tribün 120, 121, 122, baba hakkı doğu alt tribün 114, 115, 116 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Beşiktaş antrenörü Bayram Kadir Bektaş 'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Beşiktaş antrenörü Şeref Çiçek 'in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,2- Fatih Karagümrük Kulübü hakkında, 19.03.2023 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında yapılan sevk ile ilgili incelemenin devamına,4- Konyaspor Kulübü 'nün, 17.03.2023 tarihinde oynanan Konyaspor -Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 162 bin para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü'nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 350 bin para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü'nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü Antrenörü Branimir Miçoviç'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,5- Galatasaray'ın, 17.03.2023 tarihinde oynanan Konyaspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Galatasaray'ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 125 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 130 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey üst C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,6- Fenerbahçe'nin, 19.03.2023 tarihinde oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Roof Lounge Misafir A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Fenerbahçe'nin, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Fenerbahçe İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan hakkında, kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalardan dolayı kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,7- Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 52 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,9- Galatasaray'ın, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,10- Gençlerbirliği Kulübü Antrenörü Ahmet Ünal Can Pektaş'ın, 18.03.2023 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Samsunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, talimatlara aykırı eylemleri nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,11- Samsunspor Kulübü'nün, 18.03.2023 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Samsunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."