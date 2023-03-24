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    Flamengo’lu taraftarlar, Portekizli hocanın dönmesi için imza topluyor

    Vitor Pereira ile şubat ayından bu yana 3 kupa kaybeden Flamengo’da taraftarlar Jorge Jesus’un geri dönmesi için imza kampanyası başlattı. Brezilya kulübünün bu konuda alacağı aksiyon merak konusu.

    Jesus çılgınlığı

    Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Sezon sonuna yaklaştıkça deneyimli teknik adam hakkında her geçen gün farklı bir iddia ortaya atılıyor. Portekizli çalıştırıcı, eski kulübü Flamengo'nun gündeminden de düşmüyor. Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya ekibi, şubat ayından bu yana 3 kupa birden kaybederken, taraftarın da sabrı taştı.



    TARAFTAR AYAĞA KALKTI
    Flamengo taraftarları, görev yaptığı dönemde kulübe biri Libertadores olmak üzere 4 kupa kazandıran Jorge Jesus'un geri dönmesini istiyor. Vitor Pereira'dan memnun olmayan Flamengo taraftarları, Jesus'un geri dönmesi için imza kampanyası da başlatmış durumda. Şu ana kadar Flamengo taraftarı Jesus'un geri dönmesi için topladığı imza sayısının 10 bini aştığı bildirildi. Rakamın çok daha yükseklere çıkmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

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