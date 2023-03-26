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    • Spor
    • 26.03.2023 16:29
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    • 26.03.2023 16:29
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    Karabağ - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Karabağ - GS maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!

    Karabağ Galatasaray hazırlık maçı için geri sayım sona erdi. Galatasaray Futbol Takımı, Karabağ ile oynayacağı hazırlık maçının hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Taraftarlar maçın yayın kanalı ve canlı takip ekranını araştırıyor. Peki, Karabağ - Galatasaray maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Karabağ - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE!

    Karabağ Galatasaray maçı hakkında aramalar hız kazandı. Maçın yayın kanalı ve ilk 11'leri araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    KARABAĞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Galatasaray Futbol Takımı, Karabağ ile oynayacağı hazırlık maçının hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Karabağ Galatasaray hazırlık maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak. Maç, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

    KARABAĞ - GS MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    KARABAĞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Karabağ Galatasaray maçı Haber Global'da canlı bir şekilde yayınlanacak.

        HAZIRLIK MAÇI KADROSU BELLİ OLDU

        "Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Arda Deniz Yavaş, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Berkan Aksoy, Mauro Icardi."

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

        Okan Kocuk, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Dubois, Torreira, Oliviera, Yunus Akgün, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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        Haberler Spor Karabağ - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Karabağ - GS maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!
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