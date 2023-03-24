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    Beşiktaş'ın Ersin pişmanlığı! Genç kaleciyi sezon sonu kiralık olarak gönderecek

    Yönetim, Avrupa’dan 8 milyon euro teklif alan Ersin Destanoğlu’nu satmamanın pişmanlığını yaşıyor. Genç kalecinin gelişimi için önü açılacak...

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    Ersin pişmanlığı
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    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından Ersin Destanoğlu geri planda kaldı. Formasını Mert Günok'a kaptıran genç kaleci ile ilgili Siyah-Beyazlı yöneticiler pişmanlığı yaşıyor.



    8 MİLYON EURO TEKLİF
    Nice başta olmak üzere Avrupa'dan birçok kulüple anılan Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a yaklaşık 8 milyon euro civarında bir teklif gelmiş ancak; bu teklif reddedilmişti. Kartal daha sonra Ersin Destanoğlu ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar süren bir sözleşme imzaladı. Bu süreçte Ersin Destanoğlu'nun performansını artırması beklense de tam tersi oldu ve 22 yaşındaki kaleci kariyerinde geriye doğru gitti.



    SEZON SONU AYRILIK
    Ersin Destanoğlu'nu satmadığı için pişmanlık yaşayan yöneticiler, sezon sonunda genç kalecinin önünü açma kararı aldı. Fakat; şu ana kadar kulübe ulaşan yeni bir teklif bulunmuyor. Ayrıca oyuncu için henüz üst seviyede bir kulüpten de kiralama teklifi gelmediği öğrenildi. Destanoğlu bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 990 dakika süre aldı. 11 karşılaşmada ilk 11'de forma giyen ve Beşiktaş altyapısından yetişen Destanoğlu, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Destanoğu'nu Belçika'dan bazı kulüplerin ilgi duyduğu iddia ediliyor.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ın Ersin pişmanlığı! Genç kaleciyi sezon sonu kiralık olarak gönderecek
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