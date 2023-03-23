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    • Spor
    • 23.03.2023 14:44
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    • 23.03.2023 15:18
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    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

    Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu. Kadıköy'de oynanacak dev maç 2 Nisan Pazar günü 20.30'da oynanacak.

    takvim.com.tr
    Derbinin tarihi belli oldu! Saatler ileri alındı

    Spor Toto Süper Lig'in 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Buna göre 27. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi 2 Nisan Pazar günü olarak açıklandı.

    Derbinin tarihi belli oldu! Saatler ileri alındı

    Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir.

    2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir.

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    Haberler Spor Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!
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