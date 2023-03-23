Jorge Jesus bu haberi iyi oku! Arda Güler dünyanın en iyi 9 genç yeteneği arasında





Arda'nın aldığı süre ise sadece 630 dakika. Fenerbahçe'nin elinde bir maden var. Ancak aynı zamanda onu kenarda oturtup körelten bir teknik adama da sahip Sarı-Lacivertliler. O yüzden diyorum ki; Jesus bu listeyi alsın odasının duvarına assın.

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