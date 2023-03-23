Jorge Jesus bu haberi iyi oku! Arda Güler dünyanın en iyi 9 genç yeteneği arasında

Fenerbahçe ve Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler, en iyiler listesinde yer aldı. Goal sitesi, 2004 sonrası doğumlu en potansiyelli 50 wonderkid'i belirledi. Sonrasında içlerinden 9 büyük yıldızı seçti.
Arda Güler bu listede kendisine yer buldu. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla az şans verdiği Arda Güler'in yer aldığı listede birbirinden ünlü yıldızların yer alması dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki Arda Güler'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Genç yetenek bu sezon sadece 10 lig maçında görev aldı. 2 gol attı. Listede yer alan yaşıtları Avrupa'nın dev kulüplerinde oynamalarına rağmen daha fazla süre aldı. Örneğin Dortmund'un 18 yaşındaki yıldızı Moukoko, bu sezon 18 lig maçında forma giydi. 6 gol atarken 4 asist yaptı.