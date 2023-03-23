Beşiktaş'tan zehir zemberek bir açıklama: Yanlıştan dönülmezse lig şaibeli biter





TFF VAZGEÇMELİ

Bu tutumları, kendilerini ve günü kurtarmak adına nafile çabalardır. Herkes için adaletten bahsedip adaletten uzaklaşanlar, hatta ve hatta adaleti sadece kendileri adına arayanların amacı TFF'yi ve MHK'yı etki altına almaktır" denildi. Federasyon ve kurulları, ne şiş yansın ne kebap misali G.Saray'a ve F.Bahçe'ye yaranmayı amaçlayan tutumlarından acilen vazgeçmeli, her kulübe eşit mesafede durmalıdırlar. Bir maç birini, diğer maç da diğerini mutlu etmek eyyamcılığından kesinlikle kurtulmalıdırlar.