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    • Spor
    • 20.03.2023 15:13
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    • 20.03.2023 15:24
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    Tottenham'ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

    Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da, sezon sonu için transfer operasyonu erkenden başladı. Sarı kırmızılılar, izleme komitesi ve teknik direktör Okan Buruk'un onayı sonrası sürpriz bir yıldız için harekete geçti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

    Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
    Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

    Sarı kırmızılılar, ligde son oynadığı maçta Konyaspor'a 2-1 kaybetmişti.
    Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

    Böylelikle Aslan'ın 14 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.
        Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

        Cimbom, uzun süre sonra yenilmesine karşın Süper Lig'de zirvede yer almaya devam ediyor.
        Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

        Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 1 maç fazlasıyla 60 puanda yer alıyor.
        Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

        Sarı kırmızılılar, bu sezon çıktığı 25 mücadelede 19 kez kazandı.
            Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

            Aslan 19 galibiyetin yanı sıra 3 beraberlik elde etti.
            Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

            Ayrıca 3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.
            Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

            Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray Yönetimi, bu hamlelerin meyvesini şampiyonlukla yemek istiyor.
                Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                Sarı kırmızılı idareciler, gerek yaz transfer döneminde gerekse ocak ayında dünyaca ünlü yıldızları takıma katmıştı.
                Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                Cimbom yaptığı transferlerle Avrupa'da da adından söz ettirmişti.
                Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                Galatasaray Yönetimi yeni sezon son için de duracak gizi gözükmüyor.
                    Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                    Başkan Dursun Özbek önderliğinde transfer operasyonunu sürdüren sarı kırmızılılar, haziran ayında eksik bölgelere yapılacak hamleler için harekete geçti.
                    Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                    İzleme komitesi ve teknik direktör Okan Buruk'un onayı sonrası o isim için transfer harekatı başladı.
                    Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen golü atan o yıldız için devreye girdi.
                        Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                        İşte A Spor'un aktardığı bilgilere göre o futbolcu ve detaylar;
                        Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                        G.SARAY'DAN ERIK LAMELA BOMBASI!

                        Galatasaray, Sevilla forması giyen Erik Lamela için girişimlere başladı.
                        Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                        Sarı kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı gol atan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
                            Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                            Cimbom Lamela'yı, Nicolo Zaniolo'nun olası ayrılığı sonrası için düşünüyor.
                            Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                            Hem scout ekibinden hem de Okan Buruk'tan transfer için onay çıktığı iddia edildi.
                            Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                            İspanyol ekibinin de sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 31 yaşındaki oyuncunun transferine onay vereceği öne sürüldü.
                                Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                                Lamela'nın da uzun bir kontrat karşılığında Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
                                Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                                Yönetimin bu transferi 3-4 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle tamamlaması bekleniyor.
                                Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                                Arjantinli yıldız Lamela bu sezon La Liga'da 33 maçta görev aldı.
                                    Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                                    Lamela bu karşılaşmalarda 6 gol attı.
                                    Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                                    Ayrıca 1 de asist yaptı.
                                    Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                                    Lamela ülke milli takımında ise 25 maçta 3 gol attı.
                                        Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                                        1.84 boyundaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
                                        Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

                                        Lamela kariyerinde Tottenham, Roma ve River Plate gibi takımlarda da forma giymişti.
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