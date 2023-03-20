Tottenham’ın yıldızıydı! Galatasaray kapıyor

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar, ligde son oynadığı maçta Konyaspor'a 2-1 kaybetmişti.
Böylelikle Aslan'ın 14 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar, ligde son oynadığı maçta Konyaspor'a 2-1 kaybetmişti.
Böylelikle Aslan'ın 14 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.
Cimbom, uzun süre sonra yenilmesine karşın Süper Lig'de zirvede yer almaya devam ediyor.
Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 1 maç fazlasıyla 60 puanda yer alıyor.
Sarı kırmızılılar, bu sezon çıktığı 25 mücadelede 19 kez kazandı.
Aslan 19 galibiyetin yanı sıra 3 beraberlik elde etti.
Ayrıca 3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray Yönetimi, bu hamlelerin meyvesini şampiyonlukla yemek istiyor.
Sarı kırmızılı idareciler, gerek yaz transfer döneminde gerekse ocak ayında dünyaca ünlü yıldızları takıma katmıştı.
Cimbom yaptığı transferlerle Avrupa'da da adından söz ettirmişti.
Galatasaray Yönetimi yeni sezon son için de duracak gizi gözükmüyor.
Başkan Dursun Özbek önderliğinde transfer operasyonunu sürdüren sarı kırmızılılar, haziran ayında eksik bölgelere yapılacak hamleler için harekete geçti.
İzleme komitesi ve teknik direktör Okan Buruk'un onayı sonrası o isim için transfer harekatı başladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen golü atan o yıldız için devreye girdi.
İşte A Spor'un aktardığı bilgilere göre o futbolcu ve detaylar;
G.SARAY'DAN ERIK LAMELA BOMBASI!
Galatasaray, Sevilla forması giyen Erik Lamela için girişimlere başladı.
Sarı kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı gol atan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Cimbom Lamela'yı, Nicolo Zaniolo'nun olası ayrılığı sonrası için düşünüyor.
Hem scout ekibinden hem de Okan Buruk'tan transfer için onay çıktığı iddia edildi.
İspanyol ekibinin de sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 31 yaşındaki oyuncunun transferine onay vereceği öne sürüldü.
Lamela'nın da uzun bir kontrat karşılığında Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Yönetimin bu transferi 3-4 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle tamamlaması bekleniyor.
Arjantinli yıldız Lamela bu sezon La Liga'da 33 maçta görev aldı.
Lamela bu karşılaşmalarda 6 gol attı.
Ayrıca 1 de asist yaptı.
Lamela ülke milli takımında ise 25 maçta 3 gol attı.
1.84 boyundaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Lamela kariyerinde Tottenham, Roma ve River Plate gibi takımlarda da forma giymişti.