ÖZEL | İmzanın perde arkası ortaya çıktı! İşte o detay ve teklif

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Altay Bayındır'ın sözleşmesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, "2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır. A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir. Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 Numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz. Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır'a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz" denildi.
İMZA ASLINDA BİR TRANSFER STRATEJİSİ
Sarı-Lacivertliler, Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalasa da bunun bir transfer stratejisi olduğu ortaya çıktı. Avrupa'dan birçok kulübün transfer radarında olan Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin düşünülen seviyede bir transfer teklifi alamadığı ve Bayındır'ı bonservissiz bir şekilde bırakmak istemediği öğrenildi.
İYİ BİR TEKLİF GELİNCE ÖNÜ AÇILACAK
Altay Bayındır'ın bir sonraki sezon daha yüksek seviyede bir performans sergilemesiyle beraber, Kanarya'nın transfer stratejisi değişecek. Bu sezon zaman zaman eleştirilen Altay Bayındır'a 20 milyon euro ve üstünde bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe kaptanının önü açılacak.