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    • Spor
    • 21.03.2023 11:41
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    • 21.03.2023 11:41
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    ÖZEL | İmzanın perde arkası ortaya çıktı! İşte o detay ve teklif

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, takım kaptanı ve kalecisi Altay Bayındır'ın sözleşmesini 4 yıl süreyle uzattı. Sarı-Lacivertliler'in genç kaleciyle imzaladığı sözleşmenin perde arkasına ve detaylara TAKVİM.COM.TR ulaştı. Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'a ilk kez kaptanlık veren teknik direktör Mustafa Kaplan ve daha önce Kanarya'nın kalesini koruyan ve milli kalecinin çok yakın aile dostu olan Fevzi Ljajic, 4 yıllık sözleşme kararı ve kulübün transfer stratejisi hakkında TAKVİM.COM.TR'ye özel açıklamalar yaptı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    ÖZEL | Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın attığı İmzanın perde arkası ortaya çıktı! İşte o detay ve teklif

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Altay Bayındır'ın sözleşmesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, "2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır. A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir. Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 Numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz. Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır'a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz" denildi.
    ÖZEL | Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın attığı İmzanın perde arkası ortaya çıktı! İşte o detay ve teklif

    İMZA ASLINDA BİR TRANSFER STRATEJİSİ

    Sarı-Lacivertliler, Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalasa da bunun bir transfer stratejisi olduğu ortaya çıktı. Avrupa'dan birçok kulübün transfer radarında olan Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin düşünülen seviyede bir transfer teklifi alamadığı ve Bayındır'ı bonservissiz bir şekilde bırakmak istemediği öğrenildi.

    ÖZEL | Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın attığı İmzanın perde arkası ortaya çıktı! İşte o detay ve teklif

    İYİ BİR TEKLİF GELİNCE ÖNÜ AÇILACAK

    Altay Bayındır'ın bir sonraki sezon daha yüksek seviyede bir performans sergilemesiyle beraber, Kanarya'nın transfer stratejisi değişecek. Bu sezon zaman zaman eleştirilen Altay Bayındır'a 20 milyon euro ve üstünde bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe kaptanının önü açılacak.
        ÖZEL | Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın attığı İmzanın perde arkası ortaya çıktı! İşte o detay ve teklif

        ŞU ANDAKİ PERFORMANSIYLA AVRUPA ZORDU

        1996-1998 yılları arasında Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Fevzi Ljajic, Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ile ilgili kararı hakkında TAKVİM.COM.TR'ye özel açıklamalar yaptı. Ljajic, "Altay Bayındır genç ama başarılı bir kaleci. Performansında dalgalanmalar oldu. Şu andaki performansıyla ciddi bir teklif gelmesi zordu. Bu sene kötü başladı ama daha sonra toparladı" dedi.
        ÖZEL | Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın attığı İmzanın perde arkası ortaya çıktı! İşte o detay ve teklif

        MARSILYA İLGİ DUYMUŞTU

        Kanarya'nın kalecisine Avrupa'dan birçok kulübün ilgi gösterdiğini bildiğini belirten Ljajic, "Marsilya'nın Altay'a ilgi duyduğunu çok net şekilde biliyorum. Ama Altay en az 1 yıl takımda kalacaktır. Daha sonra Avrupa'dan iyi bir teklif gelirse, performans olarak da hazır bir şekilde gidecek. İngiltere, İtalya, Almanya Ligi gibi liglere transfer yapabilmeniz için ekstra bir oyuncu olmanız gerekiyor" diye konuştu.

        ÖZEL | Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın attığı İmzanın perde arkası ortaya çıktı! İşte o detay ve teklif

        BONSERVİSSİZ BIRAKMAK İSTEMEDİLER

        Öte yandan Ankaragücü'nde Altay Bayındır'a ilk kez kaptanlık veren Mustafa Kaplan da yine TAKVİM.COM.TR'ye özel değerlendirmeler yaptı. Kaplan, "Fenerbahçe, elindeki kaliteli bir değeri takımda tutarak doğru bir hamle yaptı. Bonservissiz bir şekilde bırakmak istemediler. Altay da takımda kalarak bence doğru bir hamle yaptı" dedi.

            ÖZEL | Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın attığı İmzanın perde arkası ortaya çıktı! İşte o detay ve teklif

            KASAYI DOLDURARAK GİDECEK

            Kaplan ayrıca, "Fenerbahçe, gelir elde etmek için Altay'ın sözleşmesini uzattı. Bu bir stratejidir. Altay, 1-2 sezon içinde iyi bir performansla Avrupa'ya gider. Altay'ı Belçika ve Hollanda'dan isteyenler oldu. Ama beklenen seviyede bir teklif gelmedi. Fenerbahçe, Altay'ı takımda tuttu. Altay ile yakın zamanda yaptığım konuşmamda, 'Kulübe para kazandırarak Avrupa'ya gitmek istiyorum' demişti. Bu açıdan da doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
            ÖZEL | Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın attığı İmzanın perde arkası ortaya çıktı! İşte o detay ve teklif

            BU SEZONKİ PERFORMANSI

            Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de 23 maçta 2070 dakika süre aldı. Avrupa Ligi'nde 11 maçta ilk 11'de görev alan Bayındır, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıktı. Aynı zamanda A Milli Takım kalesini de koruyan Altay Bayındır, Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye gelmişti.
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            Haberler Spor ÖZEL | İmzanın perde arkası ortaya çıktı! İşte o detay ve teklif
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